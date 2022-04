Is de zoete aardappel gezonder dan een ‘gewone’ aardappel?

Denk je een gezonde keuze te maken als je op restaurant zoete aardappelfrietjes bestelt in plaats van gewone frietjes? “Er zit een klein verschil in vezels tussen een zoete en gewone aardappel”, klinkt het bij diëtist Michaël Sels. Wat betekent dit concreet voor de voedingsstoffen? En is die zoete variant dan echt gezonder?

Eerst en vooral maakt Sels graag komaf met een misvatting over zoete aardappel: “nee, het is géén groente. Veel mensen beschouwen de zoete aardappel als een groente, maar dat is het voor alle duidelijkheid niet”, waarschuwt de diëtist. “De helft van je bord vul je idealiter met groenten, maar koolhydraten zoals aardappelen maken bij voorkeur slechts één vierde van je portie uit. Ga dus niet meer zoete aardappelen eten, omdat dit gezonder zou zijn. Als je ze beschouwt als groenten, dan zal je een omgekeerd effect zien op de weegschaal.”

Koolhydraten

Die zoete aardappel is dus wel degelijk een aardappel. De zoetere bataat werd de afgelopen jaren zo populair dat hij de gewone aardappel naar de achtergrond duwde. “Eigenlijk verschilt een zoete aardappel niet zoveel van de traditionele aardappel”, licht Michaël Sels toe. “We vinden er zelfs heel gelijkaardige macronutriënten in terug, zoals eenzelfde aantal vetten, koolhydraten en proteïnen.”

Volledig scherm Michaël Sels over hoe gezond zout is en welke zoutsoort je het best gebruikt: “Het is een misverstand dat de ene zoutsoort gezonder is dan de andere." © Michaël Sels Zo bevat de (zoete) aardappel best wat koolhydraten, ongeveer 20 gram per 100 gram aardappel. “Dat verschil is verwaarloosbaar tegenover een gewone aardappel. Koolhydraat is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten suikers. Koolhydraten bevatten onder meer vezels, zetmeel en mono- en disachariden, maar ze zijn laag in proteïnen en in vet. Ook op vlak van calorieën zijn beide versies aan elkaar gewaagd. Je mag rekenen op ongeveer 85 kilocalorieën per 100 gram in beide gevallen”, aldus Michaël.

Hoger vezelgehalte

Het grote verschil zit vooral in het aantal vezels. “In de zoete aardappel zitten 3 gram vezels, tegenover 2 gram vezels bij de gewone aardappel”, klinkt het. Dat iets hogere vezelgehalte zorgt ervoor dat de koolhydraten een tikkeltje trager opgenomen worden dan die van gewone aardappelen. De snelheid waarmee dat gebeurt, noemen we de glycemische index. Afhankelijk van de bereidingswijze gaan de verteringsenzymen in je lichaam de macronutriënten uit de aardappel opnemen. Een proces dat al begint in de mond via het speeksel. “Meer vezels kunnen dat proces wat vertragen, waardoor ze trager in je lichaam terechtkomen en voor meer verzadiging zorgen. Maar het verschil in vezels tussen zoete en gewone aardappelen is eigenlijk te klein in absolute waarden om hier écht een gezondheidsvoordeel in te vinden ten opzichte van de gewone aardappel”, benadrukt Sels.

Quote Meer vezels kunnen ervoor zorgen dat je langer verzadigd blijft, maar het verschil tussen een zoete en gewone aardappel is daarvoor te klein. Michaël Sels

Verder heeft die zoetere variant een oranje kleur dankzij het stofje bètacaratoteen, een pro-vitamine die je lichaam kan omzetten naar vitamine A.” Die vitamine is onder andere goed voor je ogen, huid, slijmvliezen, groei, botontwikkeling en het immuunsysteem. Ook kleine hoeveelheden vitamine C en kalium vind je erin terug, maar die laatste twee zijn in de gewone aardappel zelfs nog een tikkeltje meer vertegenwoordigt.

Culinaire inspiratie

Hoewel een zoete aardappel dus vaak gekozen wordt als ‘gezonder alternatief' is er wat voedingswaarden betreft eigenlijk geen indicatie dat die zoete aardappel gezonder is dan de ‘gewone’. Zoete aardappelfrietjes zijn net zo ongezond als gewone. Omdat het product nieuwer is, prikkelt het natuurlijk de interesse en de smaak meer. “Het is een erg toegankelijk ingrediënt dat in nieuwe gerechtjes kan gebruikt worden, ideaal dus voor mensen die op zoek zijn naar culinaire inspiratie.” En het is vooral op dat vlak dat de zoete aardappel een verschil kan maken: verfrissing in de keuken.

Wie aan de slag gaat met de zoete bataat, brengt het ingrediënt het best tot zijn uiting als het bereid wordt zoals een gewone aardappel. “Je kan zoete aardappel lekker grillen in de oven, snijden in kwartjes en met wat olijfolie besprenkelen en afkruiden. Toch kun je ze evengoed poffen in de schil of bereiden als wedges in de oven. Wil je gezond eten, gooi de aardappel dan vooral niet in de frietpot. Dan ga je een gezond product ongezond maken door vet via olie toe te voegen. Al mag je natuurlijk wel eens zondigen, vergeet er dan vooral niet van te genieten.”

Volledig scherm Zoete aardappelfrietjes zijn een verfrissing in de keuken: vooral op culinair vlak maakt de zoete aardappel een verschil, niet per se op vlak van voedingsstoffen. © Getty Images

