Is de ene kater erger dan de andere? En hoe geraak je er sneller van af? Toxicoloog legt uit: “Neem zeker géén paracetamol als je gedronken hebt”

Hoe gezond is ‘mindful drinken’? “Alcohol is te vaak vanzelf­spre­kend”

Luis Felber, muzikant maar tegenwoordig vooral bekend als mijnheer Lena Dunham, getuigt in The New York Times hoe hij ‘bewust’ alcohol drinkt. Daar zit wat in, bevestigen experts. “Drinken mag niet banaal binnenkappen worden.”

17 oktober