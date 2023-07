Is bruiswater even gezond als plat water? 4 mythes onder de loep

Geen betere manier om ons te hydrateren in de zomer dan met water. Maar klopt het dat bruiswater minder goed hydrateert dan de platte variant? Diëtiste en onderzoeker Helene Schroé (UGent) buigt zich over deze en drie andere mythes over bruisend water: “Tijdens het sporten kan je beter plat water drinken.”

1. ‘Bruiswater geeft je een hongergevoel (en maakt je daardoor stiekem dik)’

“Je verdikt zeker niet door spuitwater te drinken”, zegt Helene Schroé, diëtiste en onderzoeker aan de Universiteit Gent bij de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie en sportvoeding. “Er was inderdaad een klein onderzoek – aan de Universiteit van Bir Zeit op de Westelijke Jordaanoever – waarbij onderzoekers concludeerden dat het drinken van koolzuurhoudende drankjes zorgt voor een toename in het hormoon ghreline. Dat hormoon zorgt ervoor dat je honger krijgt. Maar het is een heel kleinschalige studie, met slechts twintig participanten. Daarom kan je er eigenlijk geen conclusies uit trekken.”

Onderzoe­ken tonen aan dat water in het algemeen, dus ook spuitwater, je sneller een voller gevoel geeft. Helene Schroé, UGent

Dat je honger zou krijgen van bruiswater, is dus een mythe. Andere onderzoeken geven zelfs aan dat het tegenovergestelde waar is. “Die onderzoeken tonen aan dat water in het algemeen, dus ook spuitwater, je sneller een voller gevoel geeft en je dus sneller verzadigd bent. Daarom raad ik altijd aan om twee glazen water te drinken voor je aan je maaltijd begint. Bovendien drink je geen frisdrank wanneer je bruisend water drinkt, en minder frisdrank consumeren, helpt ook om je gewicht stabiel te houden.”

2. ‘Spuitwater is slecht voor je tanden’

“Dat klopt niet. Spuitwater is niet slechter voor je tanden dan plat water. Het gerucht circuleert dat de toevoeging van koolzuurgas – dat voor de bubbeltjes zorgt – de zuurtegraad van het water verhoogt en dat dat zuur je tandglazuur aantast. Maar koolzuur is daar een te zwak zuur voor. Het verhoogt de zuurtegraad van water niet heel erg. Cola bevat naast koolzuurgas ook fosforzuur, wat het drankje wél veel zuurder maakt en je tandglazuur dus wel aantast. Daarnaast is de suiker in cola ook heel schadelijk voor je tanden.”



Wat met bruiswater met een smaakje? “Daar heb je verschillende soorten in. Wanneer enkel natuurlijke aroma’s zijn toegevoegd, zoals limoen, citroen of perzik, is er geen gevaar voor je gebit. Andere waters met een smaakje bevatten vaak suikers, zoetstoffen of andere zuren die je tanden wel kunnen aantasten. Kijk altijd goed naar het etiket als je zeker wil zijn.”

Er is een verschil in hydratatie als de producent elektroly­ten aan het water toevoegde. Diëtiste en onderzoeker Helene Schroé (UGent)

3. ‘Bruiswater hydrateert minder goed’

“Er is geen verschil in hydratatie tussen spuitwater en plat water. Dat bevestigde een studie van Ronald J. Maughan, professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland, die verscheen in The American Journal of Clinical Nutrition. De onderzoeker vergeleek hydratatie door bruisend water, plat water en andere drankjes. Er bleek geen verschil te zijn. Wel is er een verschil in hydratatie als de producent bijvoorbeeld elektrolyten zoals natrium toevoegde. Natrium – beter bekend als zout – in dranken zorgt ervoor dat je lichaam water beter kan opnemen en je dus beter gehydrateerd bent. Sporters die heel veel zweten, kiezen dus beter voor zo’n water. Veel sportdranken bevatten elektrolyten.”

4. ‘Van spuitwater krijg je een opgeblazen gevoel’

“Bij de meeste mensen zal bruiswater geen problemen veroorzaken. Dat komt omdat het meeste koolzuurgas eigenlijk al ontsnapt wanneer je de fles opent en slechts een kleine hoeveelheid je maag bereikt. Je maagwand neemt dan nog eens het meeste koolzuur op, waardoor maar een heel kleine hoeveelheid tot bij je dunne darm komt. Bruisende dranken – dus ook spuitwater – kunnen wel een opgeblazen gevoel veroorzaken bij mensen die gevoelige darmen hebben, zoals mensen met het prikkelbaredarmsyndroom, of bij mensen die net een gastric bypass (een maagverkleining met overbrugging, red.) lieten uitvoeren. Mensen met reflux (maagzuur) kunnen ook wat meer last ondervinden bij het drinken van spuitwater. Enkel tijdens het sporten kan het bij iedereen een opgeblazen gevoel geven en drink je dus beter plat water.”

Wat met de smaak van bruiswater? Volgens watersommelier Roland Vanden Abbeele komt water uit een fles niet vaak genoeg op een positieve manier in de media. “Vaak hoor je alleen dat het duurder is dan kraanwater. Het is onderbelicht hoe water met een hoge droogrest bijvoorbeeld zachter en voller kan smaken De droogrest zijn de mineralen die overblijven als je het water verhit bij 180 graden Celsius. “Spa Reine heeft bijvoorbeeld een droogrest van slechts 38 milligram per liter. Dat water is dus heel mineraalarm. Ter vergelijking: San Pellegrino heeft een droogrest van 915 milligram per liter. De droogrestwaarde doet verschillende merken van water verschillen van smaak.” Wanneer je echter koolzuur toevoegt aan het water, zal de smaak minder tot uiting komen. “Koolzuur kan de smaak van het water temperen, zeker als de kwaliteit van de CO2 minder goed is. Daarentegen zal bruiswater je mondgevoel meer neutraliseren, zodat je wat je erna eet beter zal proeven – zolang de hoeveelheid mineralen niet te groot is. Een water met een heel hoge droogrestwaarde zal ook in bruisende vorm een dominerende smaak hebben en daarom net iets minder verfrissend zijn.”