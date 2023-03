Is boodschappen doen op de markt goedkoper dan in de supermarkt? HLN test uit: “Op dit tijdstip van de markt kan je écht zotte koopjes doen”

Getest. Van Tefal tot Le Creuset: Bakt een goedkope pan even goed als een dure? En hoe kies je er een die lang meegaat?

Wie een nieuwe pan van Le Creuset of Demeyere in huis wil halen, telt daar heel wat geld voor neer: is het die investering waard of bakt een goedkoper exemplaar ook goed? En wat kan je als consument zélf doen om die pan langer te laten meegaan? Chef Filip Claeys van De Jonkman (**) legt uit waar je op moet letten bij de keuze van een pan. Daarnaast worden vijf pannen getest op antiaanbaklaag en hittespreiding. “Dit is een goede allrounder voor in de keuken.”