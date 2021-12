Is appelazijn een wondermiddel voor je gezondheid? Experts over de zin en onzin van de hype

Wat is de link tussen je darmen en obesitas? Bioloog beant­woordt de fascine­rend­ste vragen over het menselijk lichaam

Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: bioloog Pieter Vancamp (32) over de wondere wereld van het menselijk lichaam. Hoe worden we bijvoorbeeld beïnvloed door extreme hitte? Wat is het belang van darmflora? De onderzoeker kan het haarfijn uitleggen: “Het blijft me verbazen hoe het lichaam zich op een creatieve manier uit moeilijke situaties weet te redden zonder dat wij ons er druk over moeten maken.”

25 oktober