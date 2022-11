Indonesisch stoofpotje

Zit er echt smaakver­schil tussen verschil­len­de merken water of beelden we ons dat in? Watersomme­lier proeft blind 8 watersoor­ten en legt uit

Waar de ene er bij zweert water van Spa Reine te drinken, heeft de andere een voorkeur voor Chaudfontaine: over de smaak van plat water is al veel gediscussieerd aan de eettafel. Maar is er effectief een smaakverschil? En hoe komt dat al dan niet? Watersommelier Roland Vanden Abbeele proeft blind 8 verschillende watersoorten - inclusief kraantjeswater - en legt uit waar je als consument op kan letten bij de aankoop van water.

11 november