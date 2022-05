Indische curry met naanbrood

Welke voeding is de beste keuze voor je baby? “Veel ouders vergeten vetstof toe te voegen aan kant-en-kla­re of verse papjes”

Wie rondvraagt bij ouders van jonge kinderen of ze kant-en-klare fruitpap of versgemaakte papjes serveren, krijgt zeer uiteenlopende meningen te horen. En geef je een kind daarbij dan een koek of niet? “Vanaf 6 maanden komt daar nog de vraag bij of je je kind vlees, vis of vleesvervangers geeft", vertelt kinderdiëtiste Wendy Willems (UZ Leuven). Ze tipt welke voeding het gezondst is voor je kind per leeftijd én hoe je ervoor zorgt dat ze later eten ‘wat de pot schaft’.

27 april