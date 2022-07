In welke vakantielanden drink je best geen kraantjeswater?

Het is iets waar we in België nog amper over nadenken: je draait de kraan open en er stroomt drinkbaar water uit. Toch is dat niet altijd het geval in andere landen die we soms als vakantiebestemming uitkiezen. Maar over welke landen gaat het dan? En waarom drinken we best niet van dat leidingwater?

In België moet kraantjeswater voldoen aan strenge voorwaarden, waardoor het perfect oké is om ervan te drinken. “Bij ons is de kwaliteit van flessenwater vergelijkbaar met die van kraantjeswater”, zegt waterwetenschapper Marjolein Vanoppen. “Alle drinkwatermaatschappijen zijn bij wet verplicht om het leidingwater voortdurend te controleren.” Zo mag het water geen te grote hoeveelheden aan micro-organismen bevatten. Ook worden virussen en bacteriën bestreden door chloor toe te voegen. Dat stinkt misschien wel een beetje, maar is niet schadelijk.”

Waarom is het drinkwater niet overal van dezelfde kwaliteit?

In andere landen liggen de standaarden van kraantjeswater soms niet zo hoog. “De kwaliteit wordt op andere plekken niet altijd zo strikt opgevolgd als hier in ons land”, zegt Vanoppen. “Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk maar een leidingennetwerk dat niet zo goed is onderhouden. Of een waterbron die niet voldoende gezuiverd is. Het kan allemaal impact hebben op de waterkwaliteit.”

In het water kunnen zich bovendien bacteriën vormen. “De plaatselijke bevolking in sommige andere landen ondervind daar geen last van, omdat hun lichaam die bacteriën kent en gewend is. Bij ons kan het wel een invloed hebben, bijvoorbeeld op ons spijsverteringssysteem. Zo kan je er maag- en darmklachten zoals diarree van krijgen. Simpelweg omdat ons microbioom die bacteriën niet kent.”

Quote In water vormen zich bacteriën. De plaatselij­ke bevolking is gewend aan dat type bacteriën, maar wij niet, waardoor we snel maag- en darmklach­ten ondervin­den. Marjolein Vanoppen

Hoe weet je zeker of je kraanwater in je vakantieland veilig kan drinken?

Hoe kan je dan met zekerheid weten in welk land je veilig kraantjeswater kan drinken? In het beste geval vraag je advies aan je reismaatschappij. Soms hangt de waterkwaliteit af van de regio waarin je verblijft. Is dat niet mogelijk? Dan kan je altijd terecht op de website van het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens. Met de tool Water in het Buitenland kan je per land controleren of het water veilig is om te drinken. Bovendien krijg je zo ook extra info over de smaak en de textuur van het water.

Neem nu Italië. Daar is het leidingwater perfect veilig om te drinken. Alleen heeft het water nogal een sterke chloorsmaak. Veel Italianen gebruiken daarom zelf flessenwater, al is dat in principe dus niet nodig. Hetzelfde verhaal geldt voor Spanje, Frankrijk en Griekenland.

In Turkije wordt het drinken van kraantjeswater dan weer sterk afgeraden. Het water is er veel meer gechloreerd. Ook ijsklontjes en frisdrank die niet uit een flesje komt, vermijd je daardoor liefst. In de Dominicaanse Republiek, de Filipijnen en Kenia is leidingwater gewoon onveilig, daar moet je het absoluut vermijden. Meer zelfs: daar wordt gevraagd om groenten en fruit die gewassen werden in ongekookt water niet op te eten. In het algemeen geldt dat advies in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, met als uitzondering Japan.

Wat met tanden poetsen?

Nog een veelvoorkomende vraag is of je kraanwater mag gebruiken voor het poetsen van je tanden. Want als je het niet kan drinken, is het dan hiervoor wél een optie? Volgens Water in het Buitenland gebruik je op plekken waar het leidingwater onveilig is ook voor het tandenpoetsen best flessenwater. Heb je geen flessenwater in de buurt? Dan kan je het kraantjeswater nog altijd koken, zodat de bacteriën dood zijn.

