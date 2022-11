IN KAART. Nick Bril is ‘Chef van het Jaar’ 2023 en ontdek hier alle restaurants uit de nieuwe Gault&Millau-gids

Chef Nick Bril (38) van The Jane (**) in Antwerpen is door restaurantgids Gault&Millau bekroond tot Chef van het Jaar 2023. Vandaag werd de twintigste editie van de Gault&Millau voorgesteld, opnieuw met een échte awardshow na een digitaal vervangjaar. Bekijk alle restaurants met een score van 16 of meer hier op de kaart en zoek onderaan in de tabel of jouw gemeente ook restaurants heeft. We verzamelden alle restaurants in Vlaanderen en Brussel in één overzicht.

De anonieme inspecteurs van Gault&Millau bezochten dit jaar opnieuw de fijnste adressen van ons land. Meer dan 1.380 restaurant kregen een plekje in de prestigieuze gids. 168 restaurants konden hun score verbeteren. 125 adressen staan voor de eerste keer in de gids.

Chef van het Jaar

De titel van Chef van het Jaar 2023 gaat dit jaar naar Nick Bril van restaurant The Jane (**) in Antwerpen. “Als gepassioneerde entertainer neemt Nick Bril zijn gasten graag op sleeptouw in een aparte belevingswereld. Als chef toont hij sedert lang zijn gave om te vernieuwen. Hij slaagt er daarbij in om telkens opnieuw uitzonderlijk niveau te halen. Nick Bril is daarom onze Chef van het Jaar 2023, in een jaar waarin hij met The Jane een quotering van 18,5 behaalt, waarmee hij zijn positie versterkt te midden van de absolute topchefs van het land”, aldus Gault&Millau. “Ik had eigenlijk vakantie, maar ik ben speciaal uit Marrakech teruggekomen om voor 750 mensen te koken”, lacht Nick Bril. “Het is een hele eer om als Chef van het Jaar het hoofdgerecht te voorzien. Dat is once in a lifetime.”

In kaart: deze restaurants scoorden een 16/20 of hoger

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beste restaurants

De hoogste score blijft in ons land voor Hof van Cleve van Peter Goossens. Met een score van 19,5/20 is hij al sinds 2004 de trotse eigenaar van deze score, voorlopig blijft hij daar ook alleen staan. Verder kregen maar liefst drie Vlaamse restaurants een nieuwe topscore van 18,5/20. Het gaat om kersvers driesterrenrestaurant Boury (***) van Tim Boury in Roeselare, The Jane (**) van Nick Bril in Antwerpen en Zilte (***) van Viki Geunes in Antwerpen. Andere opvallende stijgers aan de top zijn restaurant Ralf Berendsen (**) uit Lanaken met 18/20, Cuchara (**) uit Lommel met 17,5/20 en Altermezzo (*) in Tongeren met 17/20. Restaurant Castor van chef Maarten Bouckaert maakt ook een sprong naar score 17/20 na 5 jaar een 16/20 op zijn naam te hebben.

Restaurant Misera opende nog maar in augustus de deuren op het Antwerpse Zuid, maar sterrenchef Nicolas Misera wist al meteen op te vallen in het culinaire aanbod. Zijn strepen verdiende hij in de keukens van o.a. Sergio Herman, Wout Bru en Hendrik Dierendonck. Vandaag is Misera al meteen een fine dining hotspot die overal getipt wordt. Ook Gault&Millau merkt dit op en kroont hem tot ‘hoogste nieuwkomer van het jaar’ met een mooie score van 15/20. Ook Willem Hiele scoort met zijn nieuw restaurant meteen 15/20 en behoort mee tot de hoogste nieuwkomers van Vlaanderen. Ook Atelier Gist uit Oost-Vlaanderen met een 15/20 en Modest in Oudsbergen met een 15/20 kunnen zich rekenen tot de hoogste nieuwkomers van het jaar in Vlaanderen of Brussel.

Het dit jaar geopende Blueness van Sergio Herman moet zich tevreden stellen met een 14/20, een net iets minder spectaculaire binnenkomst dan die van het Italiaanse broertje le Pristine vorig jaar, die meteen op een 16/20 kon rekenen én die score dit jaar mooi behoudt.

In het kaartje hieronder ontdek je alle restaurants in Vlaanderen en Brussel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jongste chefs van het jaar

Tot Jonge Chefs van het Jaar worden dit jaar bekroond: Alexandre Ciriello (L’horizon - Chaumont- Gistoux) voor Wallonië, Davy Devlieghere (Restaurant Julien - Lievegem) voor Vlaanderen en Alexandru Sapco (La Bonne Chère – Brussel) voor het Brussels Gewest.

Ook de volgende thematische laureaten werden bekroond:

- Gastheer van het Jaar: Serge Sierens (Hof Van Cleve, Kruisem)

- Italiaan van het Jaar: Felicità (Waterloo)

- Aziaat van het Jaar: Old Boy (Brussel - Elsene)

- Het mooiste terras: Hoeve de Bies (Sint-Martens-Voeren)

- Het mooiste restaurant design: La Grappe d’Or (Aarlen)

- Sommelier van het Jaar: Maxime Sanzot (Racines - Floreffe)

- Chocolatier van het Jaar: Dominique en Julius Persoone (Brugge), Herman Van Dender (Brussel)

- Dessert van het Jaar: Bozar Restaurant (Brussel)

- Brasserie van het Jaar: Fortuin (Kontich)

- Gastro-bistro van het Jaar: Bistrot Blaise (Marche-en-Famenne)

- Ambachtsman van het Jaar: Eric Fernez (d’Eugénie à Émilie - Baudour)

- Groentegerecht van het Jaar: Elements @ Indrani (Loupoigne)

- Wijnkaart van het Jaar: Paul de Pierre (Maarkedal)

- Bierkaart van het Jaar: Hop Gastrobar (Leuven)

- Cocktailbar van het Jaar: TAZU (Antwerpen)

- De ‘prijs-plezierverhouding’ van het Jaar: Onism (Blankenberge) voor Vlaanderen, ÖTAP voor

Brussel en L’O de Source (Jalhay) voor Wallonië.

- De 3 ontdekkingen van het Jaar: Côté Préféré (Jabbeke) voor Vlaanderen, Entropy voor Brussel en Recto Verso (Ciney) voor Wallonië.

De POP-selectie

Met de POP-selectie wil Gault&Millau de beste ‘casual dining‘-adressen belonen. Denk dan aan de beste ‘gourmet street & fast food’ adressen. De drie POP-Award winnaars van 2023 zijn Finch in Antwerpen, Pinsaci Tu in Brussel en Socio-Pâtes in Charleroi.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.