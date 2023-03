IN KAART Michelin 2023. Van Wout Bru tot Willem Hiele: ontdek hier alle nieuwe sterrenrestaurants van ons land

De Michelingids beloonde vandaag opnieuw de beste restaurants van België én Luxemburg met een of meerdere sterren. Ontdek op onze kaart alle sterrenrestaurants in jouw buurt.

Opnieuw waren de inspecteurs van Michelin dit jaar erg positief voor de restauranthouders: “Al onze inspecteurs zijn enthousiast over de manier waarop chefs vorm geven aan een meer duurzame gastronomie, en hun gasten blijven verwennen met ervaringen die uitgroeien tot bijzondere herinneringen”, zegt Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur. Toch bleven echt grote verrassingen bij deze editie uit.

Gouden trio blijft aan de top

Dit jaar zijn er geen nieuwe driesterrenrestaurants. Hof van Cleve van Peter Goossens (Kruishoutem), Zilte van Viki Geunes (Antwerpen) en Boury van Tim Boury (Roeselare) blijven als enige aan de top staan. “Een bezoek aan een van deze restaurants is een ervaring van het allerhoogste niveau. Deze chefs ontwikkelden elk een eigen signatuur, een persoonlijk eerbetoon aan klassiek meesterschap en creatieve intelligentie”, aldus Michelin.

Eén nieuwe tweesterrenzaak

Er is in 2023 maar een nieuw restaurant dat twee sterren op zijn naam mag schrijven. Het gaat om Bozar Restaurant van Karen Torosyan (Brussel). “Deze minutieuze chef brengt oude recepten tot leven met een zeer eigen oog voor detail. Zijn verbluffende ‘en croûte’ gerechten zijn de uithangborden van zijn persoonlijke keuken. Chef Torosyan weet de emotie die hij in zich heeft over te brengen naar het bord.”

De eerste ster ooit

Maar liefst 16 restaurants kregen dit jaar een eerste Michelinster. De meest bekende winnaar is ongetwijfeld Wout Bru. Hij kon met zijn restaurant Le Grand Verre in Durbuy een ster scoren. Nog in Wallonië kon Manon Schenck, de enige vrouw tussen alle nieuwkomers, een ster bemachtigen. Zij overtuigde de jury met haar restaurant La Table de Manon in Grandhan.

In Vlaanderen mochten Misera (Antwerpen), GLASS (Antwerpen), De Bakermat (Ninove), Table d’Amis (Kortrijk), Sensum en Willem Hiele (Oudenburg) hun eerste ster in ontvangst nemen.

Verloren sterren

Zoals bij iedere wedstrijd zijn er ook verliezers. Zo moeten 9 restaurants uit België en Luxemburg hun ster inleveren. Zoals eerder bekend raakte, gaat het onder meer om Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox. “Ik heb er het raden naar waarom we een ster zijn kwijtgespeeld, maar teneergeslagen ben ik allesbehalve”, vertelde chef gisteren al aan Het Laatste Nieuws. Misschien zal de druk nu wat van de ketel gaan, want twee sterren brengt toch wel stress met zich mee. Ik heb altijd voor mijn klanten gekookt en niet voor restaurantgidsen. Aan die filosofie raak ik nooit.”

Ook chef Ferdy De Becker van Eyckerhof verliest na 30 jaar zijn ster: “Ik ga er mijn slaap niet voor laten, maar leuk is het uiteraard niet. Zonder of met ster, 2024 stond al langer in de agenda genoteerd als mijn pensioenjaar. Ik had het laatste jaar van mijn carrière toch graag afgesloten als sterrenchef, maar het is wat het is”, aldus De Becker.

Andere belangrijke onderscheidingen

De prijs voor beste sommelier ging naar Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik. “Of hij nu een lokale geuze kiest, uitpakt met zijn zelf ontwikkelde “Vineuze” (een combinatie van geuze en schuimwijn) als aperitief of een klassieke Barbera serveert: deze sommelier drukt zijn stempel op Sir Kwinten.”

De prijs voor beste jonge chef gaat dit jaar naar Mathieu Vande Velde (24) van Le Roannay in Franchorchamps. Hij is afkomstig uit Anderlecht en werkte eerder bij Comme Chez Soi en Le Paix. De persoonlijkheid waarmee deze chef op korte tijd zijn stempel heeft gedrukt, maakt indruk. Onder de vleugels van David Martin (La Paix in Anderlecht) heeft hij zichzelf rustig aan kunnen ontplooien. Zijn mix van klassieke vakkennis en jeugdig enthousiasme zal ongetwijfeld nog hoge ogen gooien”, klinkt het bij Michelin.

Tot slot reikte Michelin ook nog vier groene sterren uit. Die zijn bestemd voor restaurants, die zich inzetten voor een duurzamere gastronomie. Een van de winnaars is chef Seppe Nobels met Instroom (Antwerpen). Hij runt zijn restaurant met vluchtelingen. “We zijn een jaar en acht maanden ver en hebben intussen 72 mensen kunnen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Mensen die uit oorlogsgebied komen, uit hongersnood, het is geweldig om die mensen te kunnen opleiden.” Daarnaast kreeg het Antwerpse WILDn van chefs Bart De Pooter en Simone Catalano, Barge in Brussel en La Grappe D’or in Autelbas ook een groene ster.