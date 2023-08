“In Hawaï is dit nochtans een heel vettig gerecht”: deze gezonde rijstbowl is dé ideale zomerlunch

Rond, fris en perfect om je Instagram mee te pimpen: we hebben het natuurlijk over de pokébowl. Het aantal restaurants dat ze maakt, schoot de afgelopen vijf jaar in ons land als paddenstoelen uit de grond. Waarom doet de Hawaïaanse specialiteit het zo goed? En wat mag niet ontbreken in een bowl? We passeerden bij drie pokézaken. “Ik werd omvergeblazen door de heerlijke marinades bij de vis.”

Wie die smos kaas tijdens de zomer even beu is en meer op zoek is naar een frissere lunch heeft met de traditionele rijstbowl de pokébowl een ideale vervanger gevonden. Rond, fris én voedzaam. Het aantal restaurants dat ze maakt, schoot de afgelopen vijf jaar niet voor niets als paddenstoelen uit de grond. Waarom doet deze Hawaïaanse specialiteit het zo goed? En wat mag niet ontbreken in een bowl? Drie pokézaken

Op iedere straathoek vind je tegenwoordig wel een zaak die pokébowls verkoopt. Het traditionele gerecht komt oorspronkelijk uit Hawaï en betekent letterlijk ‘dwars in stukjes snijden’. Het gaat om gemarineerde stukjes vis, die traditioneel door vissers als restjes worden gegeten. In Europa is het gerecht beïnvloed door de Japanse keuken, en kan je over het algemeen vier hoofdingrediënten terugvinden: rijst, vis, groenten en toppings. Meestal gaat het bij de vis om tonijn, maar ook zalm en steakvlees behoren tot de mogelijkheden. Vaak gebruikte groenten zijn avocado, maïs en zeewier.

Michel Libotton - The Avocado Bar: “In Hawaï is het een enorm vettig gerecht”

Michel Libotton (30) kwam zes jaar geleden in Hawaï zelf voor het eerst in contact met het gerecht. “Ik trok op dat moment met een paar andere zakenpartners rond de wereld om nieuwe culinaire concepten te ontdekken. De traditionele pokébowl heeft me toen echt omvergeblazen. De marinades in de vis waren zo lekker, dat had ik bij ons nog niet geproefd.”

Volledig scherm Michel Libotton in zijn ‘Avocado Bar’. © The Avocado Bar

Door die culinaire ervaring besloot Michel in 2017 om zelf een restaurant te beginnen: The Avocado Bar. Inmiddels zijn er al vestigingen in Mechelen en Aarschot. “Maar vergis je niet, de pokébowls uit Hawaï en Europa verschillen enorm. In Hawaï is een pokébowl een van de meest vettige gerechten die je kan eten. Vaak wordt het geserveerd tussen tacobladeren en zitten er amper verse groenten bij. Bovendien zijn die groenten dan ook nog eens gefrituurd. In België is vis meestal ook het hoofdingrediënt, maar krijg je er wel een lading verse groentjes en Europese rijst bij. Hier wordt het gerecht echt als een gezonde maaltijd beschouwd.”

Het succes van de pokébowl schuilt er volgens Michel in dat meer mensen op zoek zijn naar iets gezonds. “Ze willen niet meer altijd naar vettige fastfood grijpen. Ik zeg niet dat een pokébowl gezonder is dan een gewone salade, maar is het wel een stuk beter dan pakweg een vol-au-vent of stoofvlees. Een pokébowl bevat veel pure ingrediënten. De meeste calorieën komen vooral van sauzen die je erop doet. Verder is het feit dat je zelf je eigen pokébowl kan samenstellen met oneindig veel ingrediënten een groot pluspunt.”

Tibeau van Ael en Maedeh Khatibi - Aloha Poké Bowls: “Goedkoop fastfood maar dan gezond”

Ook Tibeau van Ael (23) en Maedeh Khatibi (25) kregen de ‘pokébowl-prikkel’ in het buitenland te pakken. Het koppel ontdekte het gerecht vorig jaar tijdens een citytrip in Parijs. “We waren er onmiddellijk verliefd op”, vertelt Tibeau. “Toen we terug thuiskwamen in Knokke-Heist, besloten we om onze studies in te ruilen voor het ondernemerschap, en een eigen zaak op te richten: Aloha Poké Bowls.”

Met succes, want in september opent het koppel al een tweede vestiging in Blankenberge en in 2023 komt er een pop-up in Gent. “We willen ook graag met student deals gaan werken”, zegt Tibeau. “Als student heb je vaak geen groot budget om eten te kopen, en heb je ook niet altijd zin om er tijd in te steken. Dan kies je vaak voor goedkope fastfood zoals pizza of pita. Wij willen studenten met onze pokébowls daarom een snel maar gezond alternatief aanbieden.”

Volledig scherm Tibeau van Ael en Maedeh Khatibi, eigenaars van Aloha Poké. © Wouter Lampaert

“Pokébowls zijn zoals sushi, maar dan goedkoper en beter”, lacht Tibeau wanneer we hem vragen waarom die poké zo populair is geworden. “In een pokébowl vind je vis, rijst en verse groenten, en het is niet zo duur. Voor 11 euro heb je bij ons al een medium bowl, en daarmee ben je echt wel gevuld. Bovendien is het gezond, en heb je een veel betere smaakervaring dan bij een gewoon slaatje. Je kan je pokébowl immers zo zot maken als je zelf wil.”

Khibar - Ohana Pokébowls: “Sushi in falafelvorm”

Ook de Nederlander Khibar –Jabar- Geel (29) woonde al een tiental jaar in Oostende toen hij de opmars van pokébowls in zijn geboorteland begon op te merken. “Mijn jeugdvriend Rico (23) liet me twee jaar geleden kennismaken met gezonde takeaway. Dat bleek de pokébowl te zijn. Ik was direct verkocht. Bovendien realiseerde ik me dat het concept nog niet bestond in Vlaanderen. Ohana Pokébowls was geboren.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Jabar (29), de bezieler van Ohana Pokébowls in Oostende. © Bart Boterman

“Samen testen we verschillende smaken uit en kijken we wat er werkt en wat niet. Ik zie pokébowl als een sushi in falafelvorm. Het bevat dezelfde ingrediënten en daardoor ook proteïnen. Denk maar aan zalm of tonijn. Het verschil is dat een pokébowl niet opgerold is, en groter van hoeveelheid is.” De samenwerking tussen Khibar en Rico verloopt goed: dit jaar openden ze al hun tweede vestiging in Roeselare. Ook leveren ze regelmatig aan voetbalclub KV Mechelen: “Voor sporters zijn de pokébowls ideaal want ze zitten boordevol proteïnen en gezonde vetten”, klinkt het.

“Mensen zijn de laatste jaren meer en meer bezig met gezondheid”, vertelt Khibar over de populariteit van pokébowls. “Als het snel moet gaan, willen we niet altijd meer kiezen voor vettige fastfood. Een pokébowl speelt daar handig op in. Bovendien is het gerecht perfect voor Instagramfoto’s. Doordat je met verse producten werkt, krijg je vaak erg mooie kleuren. Denk maar aan de frisgroene kleuren van avocado. Ik zie regelmatig mensen eerst foto’s nemen van hun bowl, voordat ze beginnen met eten”, lacht hij.

