In deze groenten zit een giftige stof. Toxicoloog legt uit welke concentraties gevaarlijk zijn: “Onrijpe tomaten laat je beter links liggen”

Wanneer gebruik je in een recept best een citroen of een limoen?

Stel: je volgt een recept waarin een citroen op de ingrediëntenlijst staat, terwijl je enkel limoenen in huis hebt van toen je zopas mojito’s maakte. Vormen limoenen een gelijkwaardige vervanger? Of rep je je toch beter naar de winkel voor een netje citroenen? Wat zijn de gevolgen voor bepaalde gerechten als je ze omwisselt, en hoe weet je zélf welke citrusvrucht je best gebruikt? We vroegen het aan ‘cheffluencer’ Daan van der Lecq.