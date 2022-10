In deze 3 nachtrestaurants bestel je tot 4 uur ‘s nachts spaghetti of vol-au-vent: “Zelfs Eddy Wally passeerde hier voor tomaat-garnaal”

Wie na 23 uur nog een hapje wil eten, belandt al snel in de klassieke kebab- of frituurzaak. Al zijn er in Vlaanderen nog een paar échte nachtrestaurants waar je zelfs tot 4 uur ‘s nachts een biefstuk-friet, mosselen of spaghetti bolognese bestelt. We bezochten 3 restaurants en vroegen de eigenaars uit over hun aanbod, hun openingstijden en natuurlijk: hun prijzen. “Mensen willen na middernacht écht niet meer alleen frieten eten, het concept is een gat in de markt.”