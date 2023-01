IN BEELD. Zo herken je de beste croissants aan de binnen- én buitenkant. “Het is het moeilijkste dat je als bakker kan maken”

49 bakkers zakten op de eerste dag van de ‘Week van de Croissant’ naar Namen af om er hun vers gebakken croissants te laten meedingen naar de titel van Gouden Croissant. Dapper, al verbleekt hun moed ons inziens toch bij die van de zes juryleden die gisteren maar liefst 49 croissants moesten keuren en proeven. “Een beetje zwaar”, vertrouwt een jurylid ons toe tijdens een korte pauze, waarna ze nog 25 croissants voor de boeg heeft.

Volledig scherm Ambassadeurs du Pain trapten gisteren de Week van de Croissant af door maar liefst 13 bakkers met een gouden, achttien met een zilveren en zes met een bronzen Croissant te belonen. © Photo News

Hoe herken je een goede croissant?

Hoe begin je aan de verkiezing van de beste croissants? Met een visuele keuring van telkens drie ‘anonieme’ croissants van elke bakker, keurig van een nummer voorzien en naast elkaar uitgestald. Raar: hoewel er een maximum gewicht opgelegd was en elke croissant meteen bij het afleveren gewogen worden, blijken ze onderling toch behoorlijk te verschillen qua volume. Ook qua kleur is er variatie: er zijn glanzende en eerder matte exemplaren. “De juryleden beoordelen de croissants op volume, glans, kleur en uitzicht”, licht Guido Devillé toe, Ambassadeur du Pain en presentator van dienst. “Goudgeel is top, te licht of te donker meestal een schoonheidsfoutje.”

Volledig scherm Links: Onze journaliste keurt met veel plezier mee de croissants Rechts: De croissants worden in de helft gesneden om de bladering ervan te kunnen zien. © Sebastien Smets

De jury gaat zitten en krijgt alle inzendingen opgediend voor grondiger onderzoek. Ze krijgen telkens een hele croissant en een exemplaar in de helft gesneden. De hele wordt ondersteboven gedraaid. “Dat is om te kijken of de voet niet is doorgezakt", verduidelijkt Devillé. We zien pas wat hij daarmee bedoelt als hij even later met een croissant met doorgezakte voet komt aanzetten. “Het komt erop neer dat te veel croissant de bakplaat heeft geraakt, waardoor hij een beetje ingezakt is. Je merkt dat aan een dubbele rand aan de onderkant.”

Volledig scherm Deze croissant heeft een 'doorgezakte' voet. "Dat merk je aan de dubbele rand aan de onderkant." © Photo News

Dat een van de croissants met een erg scherp mes in twee gesneden wordt, heeft niets te maken met het tegengaan van verspilling. Zo kan de jury goed zien of de bladering goed zit. “Kijk, hier zitten de laagjes te dicht op elkaar”, wijst Guido. “Als je die zou opeten, zal je waarschijnlijk denken dat die niet voldoende doorbakken is. Maar dat is niet zo: het deeg is gewoon niet genoeg gerezen.”

Quote Net zoals bij wijnproeve­rij­en een spuwemmer­tje klaarstaat, vind je hier mandjes om platgekauw­de restanten in te deponeren.

De juryleden doen hun taak met volle overgave: ze stoppen hun neus in de halve croissant om het aroma te checken en nemen vervolgens een stevige hap: ja, ook als het de zowat dertigste croissant is die ze vandaag voor de kiezen krijgen. Zelfs maar één hap van elke croissant opeten tikt aardig aan als het er 49 zijn in totaal. Opvallend detail: net zoals bij wijnproeverijen een spuwemmertje klaarstaat, vind je hier mandjes om platgekauwde restanten in te deponeren.

Volledig scherm Links: De croissants worden tijdens de jurering in twee gesneden, zodat de bladering goed bekeken kan worden. Rechts: De juryleden steken hun neus in de croissant om het aroma ervan goed te kunnen ruiken. © Sebastien Smets

Hoe wordt een croissant gemaakt?

Bij elke croissant hoort een nummer en al weten de juryleden niet bij welke bakker die hoort: de deelnemende bakkers kennen hun nummer en houden gespannen de reacties van de juryleden in de gaten. “Het is de eerste keer dat ik aan zo’n wedstrijd deelneem”, vertrouwt Jimmy Coenen van de gelijknamige bakkerij Coenen ons toe. Limburgse taarten zijn de specialiteit van deze bakker en de croissants nog altijd een uitdaging. “Croissants zijn het moeilijkste dat je kan maken als bakker”, vertelt hij. “Het deeg moet de juiste elasticiteit hebben en je moet het bij een temperatuur van 25°C kneden. En als croissants mislukken, dan mislukken ze serieus: als ze inzakken of geen volume hebben, kan je dat niet camoufleren.”

Volledig scherm "Croissants zijn het moeilijkste dat je kan maken als bakker", vertelt Jimmy Coenen van bakkerij Coenen © Photo News

Ook Mathieu Dierinck en Thibault Kandlbinder van de Gentse Kultur Bakery hangen rond in de buurt van de jurytafel. “Ik vond het wel geestig om deel te nemen: wat onze klanten over onze croissants denken, weten we wel, maar het is leuk om eens van professionals te horen wat die ervan vinden”, zegt Mathieu. Zijn Kultur Bakery legt zich vooral toe op brood en viennoiserie. “En we maken alles met desem”, klinkt het. Dat is niet alleen een lekkere, maar ook een slimme keuze. “We kunnen ons personeel daardoor een betere werk- en levenbalans bieden. De voorbereiding van desembrood en viennoiserie kan perfect overdag gebeuren. Daarnaast bakken we niet vanaf middernacht, maar pas om drie uur. De croissants gaan vervolgens om zes uur de oven in, zodat ze lekker vers zijn om zeven uur, als de winkel open gaat.”

Onder de deelnemers ook bakkers in spe: de leerlingen van GO! Campus Wemmel. Tristan Van Eeckhoudt (17) is wel van plan om later dessertkok te worden met een specialisatie in patisserie en chocolade. “Maar ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden mee te pikken.” Voor Aliandro Idrizi (16) die een jaar lager zit, is het de eerste keer en hij is wel wat zenuwachtig, ook al heeft hij geoefend.

Quote De Belgische croissants verschil­len niet zoveel van de Franse, alleen zijn die laatste misschien iets langer en wat meer gesuikerd. Cyril Hervé

Gouden, zilveren en bronzen croissants

Inmiddels heeft de laatste croissant punten gekregen en slaan de Ambassadeurs aan het rekenen om te bepalen wie een Gouden (meer dan 90 procent van de punten), Zilveren (tussen 80 en 89 procent) of Bronzen croissant (70 tot 79 procent) gebakken heeft. Tijd voor een gesprekje met Cyril Hervé, volgens zijn Instagramprofiel gekenmerkt door een “mad love for those flaky things we call croissant”. Hij kwam over uit Frankrijk om de croissants te jureren en is tevreden. “De Belgische croissants verschillen niet zoveel van de Franse, alleen zijn die laatste meestal iets langer en wat meer gesuikerd. Het niveau hier is zeker even hoog als in Frankrijk, hoor. Al wie hier zijn croissants kwam aanbieden, is natuurlijk fier op zijn product. Anders zouden ze niet deelnemen.”

En dan is er de prijsuitreiking. De desemcroissant van Kultur krijgt zilver, net als die van de glunderende tiener Aliandro. En dat Jimmy Coenen zenuwachtig was, blijkt achteraf totaal niet nodig: hij is een van de gelukkigen die een gouden croissant op zijn etalage mag aanbrengen. Maar liefst dertien bakkers gaan naar huis met een Gouden, achttien met een Zilveren en zes met een Bronzen Croissant. Genoeg redenen om zélf op onderzoek te gaan naar het lekkerste exemplaar.

Volledig scherm Aliandro links vooraan is een 16-jarige student van GO! Campus Wemmel die mee naar de wedstrijd mocht om te proberen. © Photo News

