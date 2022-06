IN BEELD. Van zoete tot hartige eclairs: deze bakkers halen voor de Week van de Eclair de origineelste smaken uit de kast

Nog tot zondag 26 juni is het de Week van de Eclair. Over heel het land zetten bakkers en patissiers het langwerpige gebakje voor de gelegenheid extra in de kijker. Ze voegen er fruit aan toe, maken het in de vorm van een dier of transformeren het tot een hartige versie: denk aan een broodje, of zelfs een vol-au-vent-versie. Wij zetten 12 opvallende eclairs op een rijtje. Waar passeer jij dit weekend?

De eclair ontstond vermoedelijk al in de 19de eeuw in Frankrijk. Over wie het gebakje precies uitvond, heerst nog altijd discussie. Wat we wel weten is dat een eclair traditioneel uit een lange sliert gespoten soezendeeg bestaat, die is gevuld met authentieke banketbakkersroom. Het geheel wordt afgewerkt met een streep glanzende chocolade of glazuur. Aan die formule geven bakkers over het hele land voor de Week van de Eclair hun eigen interpretatie. En dat leidt tot verrassende resultaten.

Meloclair

Volledig scherm © Stijn Desmedt Photography

Klassieke melocakes in een eclair-jasje. “Het gebakje is gevuld met een fijn laagje praliné feuilletine en afgewerkt met toefjes natuur guimauve. Alles wordt overgoten met chocolade en afgewerkt met bladgoud.”

Waar? Bakkerij Decock. Langestraat 608, 400 Oostende

Videeclair

Volledig scherm Stijn Desmedt photography © Bakkerij De Cock

Bij diezelfde bakker bots je ook op hartigere eclairs, zoals deze videeclair. Ook exemplaren met ham en meloen sieren de toog. Het is eens wat anders.

Waar? Bakkerij Decock. Langestraat 608, 400 Oostende

Pistache-eclair

Volledig scherm © Bakkerij Beersemans

Fan van pistache? Dan is deze eclair met pistachecrème en frambozen misschien wel iets voor jou.

Waar? Bakkerij Beersemans. Vrijheid 3, 2370 Arendonk

Veirken

Volledig scherm © Bakkerij Benth

Afgelopen zondag werd er in Sint-Gillis een bronzen varken van maar liefst 400 kilogram onthuld. Om dat én de Week van de Eclair te vieren, werd de eclair omgetoverd tot een varkentje. “Het varken is gemaakt van marsepein, de rest is een gewone eclair.”

Waar? Bakkerij Benth. Burgemeester Potiaulaan 4, 9200 Dendermonde

De Blauwe Studie

Volledig scherm © Patisserie Blanckaert

Kunstenares Stéphanie Poppe ontwierp een chocoladedecor gebaseerd op het Delfts blauw en de bloemstillevens uit de 17de eeuw. “De eclair bevat blauwe bessen, mascarponeroom van violet en blauwebessenconfituur”, klinkt het bij Patisserie Blanckaert.

Waar? Patisserie Blanckaert. Maastrichterstraat 62, 3700 Tongeren

Snickers

Volledig scherm © Atelier Buntinx

Aanrader voor de fans van snickerrepen. Deze krokante eclair is gevuld met een Bahibé chocolade cremeux. Bovenop vind je een karamel van gezouten pindanootjes die zijn ondergedompeld in melkchocolade. “Ik kies voor gezouten pindanootjes, omdat een beetje zout in de patisserie net dat tikkeltje meer geeft”, zegt patissier Philippe Buntinx.

Waar? Atelier Buntinx. Rotemerlaan 18, 3680 Maaseik

Eclabrikoos

Volledig scherm © Patisserie Meremans

Een eclair in een verrassend jasje van abrikoos-rozemarijn, vanillecreme en verse abrikozen. Een smaakbommetje!

Waar? Patisserie Meremans. Oudebaan 24, 1790 Affligem

Rocher

Volledig scherm © Patisserie Pauwels

De naam verklapt het al: een ferrero rocher in eclairvorm. Wie fan is van hazelnootpasta, zal waarschijnlijk ook houden van deze rocher-eclair gevuld met een luchtige hazelnootcrème en afgewerkt met karamel.

Waar? Patisserie Pauwels. Rijksweg 174, 8710 Wielsbeke

Pina Colada

Volledig scherm © Patissier Gerdy

Breng de zomer in huis met een pina-colada-eclair. “Gevuld met kokoscréme en afgewerkt met gekarameliseerde ananas en meringue.”

Waar? Patisserie Gerdy. Groenestraat 191, 8210 Zedelgem

The Italiano

Volledig scherm © Bakkerij Andries

Wie zegt dat eclairs met soezendeeg en banketbakkersroom moet worden gemaakt? ‘The Italiano’ is een broodje in de vorm van een eclair, belegd met onder meer parmaham.

Waar? Bakkerij Andries. Zilvermeeuwstraat 4, 2170 Antwerpen

Vanille-invasie

Volledig scherm © De Brooderij

“Double the vanilla, double the fun”, moeten ze bij De Brooderij gedacht hebben. Het is een eclair met choux-beslag, vanillepudding, vanillecreme en een heerlijk krokantje erop.”

Waar? De Brooderij. Dudzeelse Steenweg 66, 8000 Brugge

De kers op de eclair

Volledig scherm Pistache eclair met kersen © Van Eynde Bakkerij

Bij Van Eynde Bakkerij zetten ze dan weer in op hun grote favoriet bij de klanten: de pistachio met een crème van pistache en verse kersen. “Dit is een van de favorieten bij onze klanten.”

Waar? Van Eynde Bakkerij. W. De Vochtstraat 7, 2870 Puurs

