“Ik eet soms meer dan 3.000 calorieën per dag, en toch kom ik niet bij”: Dimitri (30) getuigt over hoe moeilijk het is om niét af te vallen

Laat je niet foppen door een ‘goesting­ske’: experten helpen 7 verschil­len­de soorten honger herkennen

Honger. Dat gevoel kennen we allemaal. Of dat denken we toch. Want: honger komt in verschillende soorten. En de meeste ervan zijn vals. “Meestal eten we niet uit echte honger, maar uit gewoonte”, zeggen diëtiste Sanne Mouha en psychologe Sophie Pollock. Van hersenhonger tot afterpartyhonger: zo leer je deze bedrieglijke buikgevoelens herkennen én kan je eraan weerstaan.