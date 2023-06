Ijsblokjes vergeten maken? Zo maak je ze snel volgens barman en wetenschapsexpert

Op hete dagen snakken we naar ijsblokjes in onze rosé of cocktail, maar wat als je vergeten bent om ijsblokjes te maken: hoe krijg je ze toch snel klaar? En welke soort ijsblokken gebruik je bij welk drankje? Wetenschapsexpert Martijn Peters en barman Bram Van Geert leggen uit hoe je ze best maakt en bij welke cocktail je welke soort ijsblokken serveert.

Je hebt het misschien al eens meegemaakt. Je krijgt volk over de vloer op een bloedhete dag, maar bent vergeten ijsblokjes te maken. Vervelend, maar hoe tover je toch zo snel mogelijk ijsblokjes tevoorschijn? “Zoals je weet, bevriest water bij een temperatuur van 0 °C of lager”, vertelt HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters. “Tijdens dat proces beginnen de watermoleculen ijskristallen te vormen met hun buren. Het uiteindelijke resultaat daarvan zijn heerlijke ijsblokjes.”

Zo maak je snel ijsblokjes

Hoe lang het duurt om die ijsblokjes te krijgen, hangt af van verschillende factoren, zoals de temperatuur van het water en de vriezer. “Toch bestaan er enkele wetenschappelijke trucjes, die het water een handje kunnen helpen bij de transformatie van vloeistof naar vaste stof", aldus Martijn. “Een eerste tip bij het maken van ijsblokjes is om gebruik te maken van metalen houders. Die stof geleidt de warmte beter, waardoor het water sneller kan afkoelen. Bij een plastic omhulsel zal dat iets minder vlot gaan.”

Bij grotere ijsblokjes zal het langer duren voordat de koude volledig is doorgedron­gen tot het midden. Martijn Peters

Een tweede tip is om voor zo klein mogelijke ijsblokjes te gaan. “De verhouding tussen de oppervlakte en het volume is daar groter dan bij grote ijsblokken, wat zich vertaalt in een sneller vriesproces. Bij grotere ijsblokjes zal het langer duren voordat de koude volledig is doorgedrongen tot het midden. Het voordeel bij grote ijsblokken is dan weer dat dit ook in de omgekeerde richting werkt. Die zullen langer in je glas overleven, terwijl de kleinere ijsblokjes sneller smelten.”

Verder kan je ook de tijd inkorten door je diepvries tijdelijk op een zo laag mogelijke temperatuur te zetten en door het water op voorhand al wat af te koelen in de koelkast. “Hierdoor moeten er minder graden overbrugd worden om tot het vriespunt te zakken”, vervolgt Peters. “Tot slot is er ook nog het zogenaamde Mpemba-effect. Hierbij bevriest heet water sneller dan ijskoud water. Wetenschappers hebben echter nog altijd geen verklaring waarom dit soms gebeurd en aan welke omstandigheden dit ligt.” Het is daardoor moeilijker om thuis na te bootsen.

Door water in een ijsblokjeshouder te gieten en in te vriezen kan je ijsblokjes maken. Dit verloopt sneller wanneer die houder van metaal is.

Bij welk drankje gebruik je welke ijsblokken?

Als perfecte gastheer of -vrouw wil je natuurlijk ook de juiste soort ijsblokken gebruiken. “Hoe groter het ijsblokje, hoe minder snel het inderdaad zal smelten”, bevestigt ‘First Dates’- barman Bram Van Geert van Quotes Antwerp. “Grote ijsblokjes zijn daarom erg geschikt voor sterke cocktails zoals een negroni of een old fashioned. Dat zijn cocktails die we trager drinken, omdat we er langzaam van ‘sippen’. Kleine ijsblokjes zijn toegankelijker, en zullen je sneller doen doordrinken. Het drankje krijgt daardoor meestal geen kans om te verwateren. Kleine ijsblokjes zijn dus ideaal voor cocktails zoals een mojito. Tot slot heb je ook nog crushed ice of geplette ijsblokjes. Die worden vaak gebruikt voor zoetere en dorstlessende cocktails.”

Grote ijsblokjes zijn geschikt voor sterke cocktails zoals een negroni of een old fashioned, omdat we die trager opdrinken en er langzaam van ‘sippen’. Bram Van Geert, ‘First Dates’-barman

“Hoeveel ijsblokjes je moet gebruiken, hangt af van de soort cocktail”, gaat Bram verder. “Meestal doen we bij cocktails het glas volledig vol. Hierdoor beperk je het verwateringsproces. Doe de test thuis zelf maar eens: giet drie ijsblokjes in het ene glas, en giet het andere glas volledig vol met ijsblokjes. Je zal snel zien welke het snelst smelt.”

Tot slot heb je natuurlijk ook nog altijd cocktails die geserveerd worden zonder ijs. “Op die manier zorg je ervoor dat er geen verwatering mogelijk is, en dat de smaak stabiel blijft. In dat geval is het wel belangrijk dat het glas gekoeld is, en dat de cocktail koud wordt geschonken.”

