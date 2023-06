Ierland plaatst vanaf 2026 'Alcohol verhoogt risico op kanker' op alcoholische dranken: wat is het échte verband tussen alcohol en kanker?

QUIZ. Diabetes liga roept op om meer groenten te eten, maar hoe is het met jouw groenteken­nis gesteld? Test het hier

De Diabetes Liga lanceert vandaag ‘Een week gezonder’, een challenge om van 5 tot 11 juni meer groenten en fruit en minder ultrabewerkt voedsel te eten. Ben jij wel te vinden voor een uitdaging? Weet jij hoeveel gezonds je dagelijks moet eten? Of dat spruitjes bijna 3 keer zoveel vitamine C als citroenen bevatten? Test je kennis over groenten en fruit in onze quiz en ontdek de zes tips van ambassadeur en diëtist Michaël Sels.