“Hou rauwe en al gebakken voeding altijd apart!”: 5 belangrijke tips om met warm weer je barbecue niet te laten eindigen in een voedselvergiftiging

De afgelopen weken waren de weergoden ons gunstig om toptemperaturen te geven. Ook in dit verlengde weekend is het weer perfect barbecueweer. Hoe gezellig die hitte ook is, voor heel wat bacteriën is het de gedroomde omgeving om zich via de warmte te vermenigvuldigen. Hoe zorg je ervoor dat je barbecue niet in een voedselvergiftiging eindigt? Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zet vijf tips op een rij.

Tip 1 – Let op met etensresten op de barbecue

Het spreekt voor zich dat een BBQ-toestel steeds proper moet zijn voor je het gebruikt. Was het rooster grondig af en plaats het nadien enkele minuten in de vlammen. Op die manier kunnen de overige vetresten of het verkoold vlees verwijderd worden. Deze laatste kunnen leiden tot de vorming van kankerverwekkende PAK’s of polyaromatische koolwaterstoffen. Droog het rooster daarna zorgvuldig af met een microvezeldoek. We raden aan om gezuiverde houtskool te gebruiken, dat staat aangegeven op de verpakking. Vermijd in elk geval vuil, behandeld, geverfd of harshoudend hout.

Tip 2 – Scheid je voeding

Het is niet altijd makkelijk om te weten wat je moet doen met eten dat je nog gaat roosteren en gerechtjes die net van de barbecue komen. Het antwoord is echter eenvoudig: houd beide soorten van elkaar gescheiden. Zet de rauwe voeding en de al gebakken voeding dus apart, om te voorkomen dat ze met elkaar in aanraking komen.

4 tips om voeding makkelijk te scheiden 1. Was steeds je handen, zowel voor als tijdens het barbecueën. Zorg ook voor propere messen en was ze tussendoor af. Een plank waar je groenten op snijdt kan je niet gebruiken voor het snijden van vlees en vis.

2. Gebruik afzonderlijke schotels en zorg ervoor dat rauwe levensmiddelen niet in contact komen met ander eten dat je wil serveren, zoals slaatjes of brood.

3. Leg gebakken gerechten nooit op een schotel die je ook voor rauw vlees of vis hebt gebruikt.

4. Sausjes en marinades die in contact zijn gekomen met rauw vlees of vis, mag je niet nog eens gebruiken voor gare gerechten.

Tip 3 – Bak het eten op de juiste manier gaar

Barbecueën staat gelijk aan geduld hebben. Begin pas te bakken wanneer de houtskool roodgloeiend is en bedekt is met een wit dun aslaagje. Op die manier voorkom je dat er vlammen ontstaan. Wanneer vlees in contact komt met vlammen kunnen toxische stoffen, PAK’s, gevormd worden. Die zijn kankerverwekkend en ontstaan bij het bereiden van voeding die rechtstreeks in contact komt met verbrandingsproducten, zoals rook.

Zorg er daarom voor dat je grill minstens 10 cm boven de kolen geplaatst is. Wees zeker dat er geen vlammen ontstaan en vermijd dat er vet op de kolen valt. Druipend vet doet de vlammen weer aanwakkeren, en dit zorgt dan weer voor de productie van PAK’s. Gaat het vuur toch sneller uit dan verwacht? Steek de BBQ opnieuw aan, maar haal het rooster weg tot de houtskool mooi grijs is.

Volledig scherm Bak het eten op de juiste manier gaar op de grill. © Shutterstock

Tip 4 – Haal elk type voeding uit de koelkast op het gepaste moment

Bewaar je vlees, vis of vegetarische alternatieven in de koelkast tot op het moment dat je ze gaat grillen. Als je ingevroren vlees, vis of groenten wil klaarmaken, ontdooi je deze in de koelkast. Voor een snelle ontdooiing kan de microgolfoven de oplossing zijn. Bewaar eten nooit op kamertemperatuur, dit zorgt voor de ontwikkeling van bacteriën. Eens het vlees, vis of de vegetarische alternatieven klaar zijn, wacht je best niet te lang om ze op te eten. Haal ook pas dan je side dishes, groenten en sauzen uit de koelkast.

Tip 5 – Hou rekening met de bewaartijd van restjes

Alles begint met één gouden regel: laat overschotjes na de maaltijd niet lang op tafel staan. Bij voorkeur plaats je ze onmiddellijk in de koelkast, maar wacht wel tot het eten niet meer dampt. Dat doe je bij voorkeur in afgesloten doosjes en op de juiste temperatuur tussen de 1 en 4°C. Bij twijfel gooi je restjes beter weg om geen enkel risico te lopen. De bewaartijd van restjes hangt af van het type voeding:

4 bewaartips voor voeding 1. Bereide groenten kun je makkelijk drie tot vier dagen bewaren.

2. Bereide vis blijft twee dagen goed in een afgesloten doos.

3. Bereide vleeswaren die goed verpakt zijn, blijven meestal twee tot drie dagen goed in een afgesloten doos.

4. Eten in conservenblikken kan je ook bewaren op voorwaarde dat je ze in een propere opbergdoos bewaart en niet het blik in de koelkast plaatst. Opgelet: voeding die al eens werd ontdooid kan niet opnieuw worden ingevroren. Deze levensmiddelen zullen meer bacteriën bevatten die zich opnieuw beginnen te ontwikkelen wanneer de voeding wordt ontdooid.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.