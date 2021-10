“Honing helpt niet altijd tegen keelpijn en baby’s kunnen er ziek van worden: “Diëtiste Sanne Mouha onderscheidt fabels van feiten over het vloeibare goud

In je thee op een druilerige dag, in gebak of bij de groenten, honing is een heerlijk alternatief voor suiker. Maar is het vloeibare goud echt zo gezond als wordt beweerd? Diëtiste Sanne Mouha zet de feiten op een raatje, euh, rijtje. “Honing is en blijft een suikerproduct.”