Hongaarse chimney cakes vind je dit najaar op bijna elke jaarmarkt: wat is dat krokante streetfood precies? En hoe wordt het gemaakt?

Wie al eens op citytrip naar Boedapest of Praag trok, kwam op élke hoek van de straat ongetwijfeld wel een kraampje tegen met het streetfood kürtöskalács of chimney cakes. In eigen land bots je waarschijnlijk op de Belgische versie van Romy De Schutter (38) en haar man Sam Haesen (45) op jaarmarkten en evenementen in hun Chimney’s-foodtruck. Maar wat zijn die chimney cakes precies? Waarom zijn ze zo speciaal? En hoe worden ze gemaakt?

In het Hongaars heten de chimney cakes officieel kürtöskalács, in het Tsjechisch trdelnik of trdlo, in het Roemeens colac secuiesc en in het Duits Baumstriezel. Maar hoe ze ook heten: ze ruiken en smaken heerlijk. “Love at first bite”, vertelt Romy De Schutter (38). Zij smolt tijdens een citytrip in Boedapest voor de krokante streetfood en richtte er vervolgens zélf een foodtruck mee op. Het is een cilindervormig gebakje, bedekt met walnoten en kaneel. Het leuke eraan? Het gebak komt los als een spiraal tijdens het opeten ervan.

De suiker in het gebakje is de reden waarom Romy op citytrip in Boedapest bij de lekkernij terechtkwam. Ze lijdt aan diabetes type 1 en kampte plots met een acute daling van haar bloedsuikerspiegel. “Ik moest dringend op zoek naar koolhydraten en belandde zo bij een gezellig eetkraampje waar ze een heerlijk ruikende lekkernij verkochten. Eén hap en ik was verkocht: zo lekker! Maar eenmaal weer thuis kon ik het nergens vinden. Ergens logisch, want de kürtöskalács moet je vers eten. We hebben geprobeerd om ze dan maar zelf te maken. We vonden een hoop recepten en tips op het internet. Met brooddeeg rond een blikje gerold, in de oven, op de barbecue, … Maar het lukte niet om ze zo lekker te krijgen als de streetfood in Hongarije. En zo kwamen we dus op het idee om die speciale ovens te kopen en zelf met een foodtruck te beginnen.”

Hoe worden chimney cakes gemaakt?

Eerst is het tijd voor het deeg. “Dat maken we op basis van eigen bloem en gist en een speciale mix die we in Hongarije bestellen. De samenstelling daarvan is geheim. Het is een ingrediënt dat ervoor zorgt dat de kürtöskalács echt smaken zoals daar, want als Hongaarse, Roemeense of Tsjechische klanten proeven, vertellen ze dat allemaal.”

Wanneer het deeg er de nodige rondjes in de keukenrobot heeft opzitten, kneedt Romy het nog eens stevig door en kwast ze er olie over. “Tegen het uitdrogen”, verduidelijkt ze. Daarna moet het deeg zo'n twintig minuten rijzen. “Plus nog minstens tien minuten aan de muur”, wijst ze naar de metalen staven aan de muur en de met deeg bedekte houten kegeltjes aan de wand van de foodtruck.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Eerst wordt het deeg gemixt, en vervolgens met de hand gekneden. © rv/adb

Die gaan vervolgens de oven in en draaien daarin rond om mooi egaal te bruinen. Het uit de oven halen, moet snel gebeuren. “Je hebt maar tien tot vijftien seconden om er de door de klant gewenste toppings op aan te brengen, daarna plakt het niet meer.”

De klassieke kürtöskalács wordt door suiker met kaneel gehaald, maar je kan evengoed voor nootjes, kokosschaafsel, discobolletjes, verkruimelde Oreo’s of speculaas kiezen. “Suikervrij kan ook”, preciseert Romy. “Dan mengen we stevia met kaneel. En we hebben ook hartige kürtöskalács in ons assortiment: met spek en kaas.”

Voor de foodtruck staan intussen al watertandende klanten reikhalzend te wachten op hun bestelling. Nieuwsgierige jaarmarktgangers die hun neus volgen naar de heerlijk ruikende delicatesse, maar ook een fervente Hongarijereiziger in het gezelschap van twee dochters met acute heimwee naar de zoete lekkernij. Een en al geglunder als ze hun kürtöskalács aangereikt krijgen.

Volledig scherm De klassieke chimney cake gaat eerst door suiker en kaneel, maar je kan de toppings kiezen die je wil. © rv/adb

Nieuwsgierig geworden? Romy en Sam maken de volgende maanden met hun Chimney’s foodtruck hun opwachting op nogal wat jaar- en kerstmarkten. Je kan ze ook boeken voor feestjes.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.