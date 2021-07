Hoeveel vlees voorzie je per persoon? En hoe barbecue je een T-bonesteak? Topslager Hendrik Dierendonck beantwoordt lezersvragen

Recept 3 originele wafelrecep­ten: van kaneel tot chili en kip

22 juli Zoet of hartig, dun of dik: met wafels kun je eindeloos variëren. We serveren je drie originele recepten, van zachte kaneelcreaties met framboos tot pittige chiliwafels met krokante kip. Perfect voor een lazy sunday, of pinkstermaandag.