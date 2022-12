Hoeveel kazen selecteer je voor een kaasplank? En serveer je er wijn of bier bij? Kaasmeester Van Tricht deelt ultieme tips

Nooit meer een slechte wijn mee naar huis: dankzij deze HLN-tool heb je altijd een online sommelier bij in de supermarkt

De zoektocht naar een lekkere, betaalbare wijn in de supermarkt brengt soms veel twijfels met zich mee. Betekent een mooi etiket dat de inhoud lekker is? En geeft een duurdere fles garantie op goede kwaliteit? Om te vermijden dat je de verkeerde wijn kiest, is er een exclusieve HLN-wijnwijzer op basis van tips van Sepideh Sedaghatnia. De online sommelier gidst je van op je smartphone naar de voor jou geschikte wijn én vertelt je bij welk gerecht je die best inschenkt.

