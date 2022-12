Hoeveel drank voorzie je per persoon voor een etentje? Dit handige trucje helpt je uit de nood

Niets zo moeilijk om in te schatten als de hoeveelheid drank die je moet voorzien voor een etentje. Je wil geen lege glazen tegen 21 uur, maar ook niet met nog 10 flessen wijn overblijven achteraf. Professionele cateraar Kristof Royackers geeft tips om goed in te schatten wat in huis te halen én we botsten op het ultieme trucje om vanaf nu altijd precies te weten wat te kopen.

“Het hangt natuurlijk af van veel factoren”, begint Kristof Royackers van RK Catering uit Hechtel-Eksel. “Gaat het bijvoorbeeld om jonge, uitbundige mensen of eerder over terughoudende mensen? Daar moet je rekening mee houden. Ook het weer speelt een belangrijke rol. Als het 30 graden is, heb je waarschijnlijk dubbel zo veel drank nodig tegenover een etentje tijdens de feestdagen in de winter.” Een grote voorraad aanleggen is met hete temperaturen zeker geen overbodige luxe. “En natuurlijk moet je je gezelschap ook een beetje kennen. Als je stevige drinkers uitnodigt, dan voorzie je beter wat meer, ongeacht het weer. (lacht)”

Standaardregel om te weten hoeveel je drank je moet voorzien

Om hoeveel drank gaat het dan precies? “Bij een standaardfeestje serveer ik bij het aperitief, dat vaak cava of schuimwijn is, een derde tot een halve fles per persoon”, vertelt Royackers. “Daarna gaan de mensen aan tafel om te dineren. Voor wijn tel ik ongeveer drie vierde van een fles per persoon. Voor water is dat een halve liter per persoon. Denk er wel aan: als je het water op tafel zet, zal er meer van gedronken worden. Als je bediening voorziet, zullen je feestvierders iets minder drinken.”

Quote Voor wijn tel ik meestal ongeveer drie vierde van een fles per persoon, voor water een halve liter per persoon. Kristof Royackers, RK Catering

Wat als je alleen frisdrank serveert of geen diner hebt voorzien? Dan kan je altijd rekenen op de vuistregel van eventplanner.be, die als volgende luidt. “Reken tijdens het eerste uur op drie drankjes per feestganger. Daarna kan je rekenen op ongeveer twee drankjes per uur. Duurt het feestje bijvoorbeeld vier uur, reken dan op negen drankjes per persoon.” Heb je een ontvangst met koffie en thee? “Neem dan als richtlijn anderhalf kopje per persoon.”

Hoeveel drankjes krijg je uit één fles?

Verder is het handig om te weten dat je uit een fles champagne of cava zo'n zes tot zeven glaasjes krijgt. Voor een fles wijn zijn dat er maar vijf tot zes, simpelweg omdat wijnglazen vaak groter zijn. Met een fles sterke drank (75 cl) kan je zo'n tien tot vijftien drankjes maken. In dit geval ligt het er natuurlijk aan hoe sterk je je cocktail maakt. En heb je toch te veel over? Dan is dat geen probleem, want drank vervalt meestal toch niet snel. Zo heb je meteen een goed excuus om een volgend feestje in te plannen. Cheers to the weekend!

