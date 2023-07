Hoelang mag je sauzen (na opening) bewaren? “Voor lightsauzen gelden andere regels”

Open verpakkingen

“Op veel sauzen staat dat je ze na opening nog dertig dagen koel kan bewaren. Dat mag je een veilig gevoel geven”, vervolgt Michiels. “Die producten worden niet snel slecht en het kan geen kwaad als je uit het oog verliest hoelang ze al open zijn. Mijn pot mayonaise thuis is ongetwijfeld al langer open dan dertig dagen (lacht) . Als die sauzen er nog goed uitzien, kan je ze nog eten. Hooguit zal de kwaliteit wat minder zijn.” Om ervoor te zorgen dat de pot die dertig dagen en langer haalt, moet je er wel hygiënisch mee omgaan. “Laat de pot niet te lang open staan en gebruik altijd een propere lepel.” Is de houdbaarheid volgens het etiket na opening minder dan dertig dagen, zoals twee à drie dagen of veertien dagen, dan raadt hij aan om dat te respecteren. “Op een potje pesto kan bijvoorbeeld staan dat het na opening maximum veertien dagen houdbaar is. Daarna kan er schimmel ontstaan. En als je schimmel ziet, moet je alles weggooien. De toxische stoffen kunnen namelijk doordringen tot in het product. Bij ketchup of mayonaise zal je daarentegen niet zo snel schimmel zien. Die sauzen zijn robuuster.”

Wat als ze tijdens een barbecuemiddag in de zon bleven staan?

“Het is altijd beter om indien mogelijk sauzen in de schaduw te zetten”, aldus de microbioloog. “Zonlicht is in het algemeen niet goed voor voeding. Bier zit bijvoorbeeld in donkere flessen om schadelijke uv-stralen tegen te houden. Maar dat uv-licht is schadelijk voor de kwaliteit en de smaak, niet voor de voedselveiligheid. Hetzelfde geldt voor de meeste sauzen. Mayonaise zal misschien schiften, of er zal een laagje olie op verschijnen, maar als het er nog goed uitziet kan je het gerust weer in de koelkast zetten voor een volgende keer.”

Opgepast voor lightproducten

Lightversies van sauzen vragen wél meer aandacht. “Gewone sauzen danken hun microbiologische stabiliteit aan hoge vetgehaltes. Ze bestaan voor 60 tot 80 procent ze uit vet – vaak in combinatie met azijn of citroensap. Een lightproduct heeft een andere samenstelling met minder vet, waardoor ze gevoeliger zijn voor bacteriële groei. Daarom zitten er doorgaans bewaarmiddelen in. Of ze dan nog lang goed blijven in de frigo of nadat ze in de zon stonden, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken.”



“Kijk altijd goed naar het etiket. Als er staat dat je de saus na opening nog dertig dagen in de koelkast mag bewaren, zit je goed. Als ze er nog goed uitzien is er op het vlak van voedselveiligheid geen enkel probleem. Als ze hooguit nog wat uitgedroogde randen hebben, als er een laagje olie op staat of als ze wat geschift zijn, is er dus niets aan de hand. Ook niet als de pot of fles in de zon stond. Mogelijk zal de smaak dan niet meer optimaal zijn. En opnieuw: ook hier moet je de hele pot of fles alleen echt weggooien als je schimmel ziet. En zijn er andere bewaarinstructies, die specifiëren dat je de saus maar een bepaald aantal dagen of weken mag bewaren, dan moet je die wel respecteren. In die producten zullen sneller bacteriën groeien die je niet kan zien. Dat is hetzelfde voor ‘gewone’ en lightsauzen.