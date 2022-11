Hoelang kan je eieren bewaren? En doe je dat best in of uit de koelkast?

Iedereen koopt wel eens eieren terwijl er eigenlijk nog meer dan genoeg thuis staan. Wat doe je dan met eieren die je al lang geleden gekocht hebt of die je uit het oog bent verloren? “Bewaar ze zeker niét in het frigovak in de deur”, licht levensmiddelenmicrobioloog Frank Devlieghere (UGent) toe. Hij zet op een rijtje waar je op moet letten en hoe je die eieren het best bewaart.

“Eieren kan je een lange tijd bewaren. Dat komt door de indrukwekkende beschermingsstructuur die ze hebben, wat meteen die lange houdbaarheidsdatum verklaart” legt professor Devlieghere uit. “Ze bestaan uit verschillende lagen. Die zorgen ervoor dat micro-organismen zoals schimmels en bacteriën niet tot bij de eidooier kunnen komen. “De kleine poriën van eieren laten soms nog wel indringers toe. Als bacteriën en schimmels het membraan kunnen doorbreken, krijgen ze met het eiwit te maken. Overleven de bacteriën dat? Dan komen ze uiteindelijk in het meest gevoelige deel terecht: de eidooier. Daar zullen ze beginnen te groeien.”

Quote De meeste schimmels en bacteriën zijn ongevaar­lijk: ze zullen in de eerste plaats vooral de smaak van je ei bederven. Frank Devlieghere

“Dat wil daarentegen niet zeggen dat je eieren meteen slecht zullen worden”, benadrukt Devlieghere. “Alleen het risico op schadelijke bacteriën wordt groter. Denk maar aan salmonella, een bacterie die je ernstige diarree en hoge koorts kan opleveren. Groeiende schimmels kunnen in het slechtste geval weer toxines vormen, die op lange termijn en bij regelmatige blootstelling kankerverwekkend zijn. Gelukkig zijn de meeste schimmels en bacteriën ongevaarlijk: ze zullen in de eerste plaats vooral de smaak van je ei bederven.”

Volledig scherm Professor Frank Devlieghere tipt hoé je verse eieren herkent en wanneer je eieren best laat liggen. © Frank Devlieghere

In of uit de koelkast?

Hoelang kan je eieren dan precies bewaren en vooral: waar bewaar je ze het best? “Je kan eieren zeker 1 maand in de koelkast bewaren – meestal is dit nog één week na de uiterste verkoopdatum”, zegt Devlieghere. “Bewaar ze wel degelijk in de koelkast, niet eruit. Dat ze in het warenhuis niét in het koelvak liggen, komt door het gevaar op condens en bijgevolg schimmelvorming. Omdat eieren zoals eerder vermeld een poreuze schaal hebben, dringt eventuele schimmel daar anders moeiteloos door. Zodra je er mee thuiskomt, zal de koelkast de eieren niet alleen langer vers houden, maar ook eventuele salmonellagroei tegengaan.”

Quote Je kan eieren zeker 1 maand lang in de koelkast bewaren, meestal tot één week na de uiterste verkoopda­tum

Een goede evenwichtige koeling in die koelkast is bovendien erg belangrijk. “Een bacterie als salmonella kan niet verder groeien bij een temperatuur van 7° C. Ook andere bacteriën zullen dan veel trager tot de eidooier kunnen doordringen. Maar pas op, want bij droge eieren kunnen bacteriën niet door de schaal dringen. Ze hebben vocht nodig. Wanneer je een ei daarentegen koel houdt, kan er wel water aan de oppervlakte komen door de temperatuurverschillen in je koelkast. Net daarom is het zo belangrijk om eieren bij een constante temperatuur te bewaren. Steek je eieren dus niet in de frigodeur die regelmatig opengaat, maar achteraan of in een lade.” Laat ze ook gerust zitten in hun kartonnen doosje, dat vormt een goede eerste buffer tegen condensatie.

Volledig scherm Je bewaart je eieren het best in de koelkast. © Getty Images

Rode vlekjes en uiteenlopende dooier

Verder moet je op je reukzin en zicht vertrouwen wat de versheid van het ei betreft. “Kleurt het eiwit groen, zwart of rood? Dan mag je er zeker van zijn dat zich daar een bacterie heeft ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor zwarte plekjes of schimmelplekjes in het eiwit of de dooier. Kleine rode vlekjes kunnen dan weer geen kwaad, die wijzen alleen maar op bloedvaatjes die bij de kip gesprongen zijn op het moment dat ze het ei legde. Begint het ei ook te stinken? Blijf er dan zeker af! Dan is het absoluut niet goed meer.”

Wat bij twijfelgevallen? “Als je eieren oké lijken, maar toch al een hele tijd in de frigo liggen, kan je ze hard koken om mogelijke micro-organismen te doden. Eieren ouder dan 2 maanden verliezen hun structuur en zou ik sowieso wegsmijten. Wanneer je zo’n ouder ei opent, zal de dooier vaak meteen uitlopen en zal het eiwit ook nog moeilijk opklopbaar zijn. Belangrijke herkenningspunten.”

Hoe weet je hoe oud een ei is? “Als een ei vers gelegd is, heeft het een goede, compacte structuur. Na een tijdje komt er zuurstof door de poriën van de schaal naar binnen en zal het eivocht verdampen. Zo vormt er zich langzaam maar zeker een luchtbel in het ei, meteen ook de reden waarom mensen eitjes soms in water leggen: bij een vers ei zal het vrijwel meteen zinken, omdat er nauwelijks lucht in het voedingsmiddel aanwezig is. Bij een ei dat 1 tot 2 weken oud is zal er vanbinnen reeds een luchtbel gevormd zijn, waardoor het ei nog altijd gaat zinken, maar wel al rechtop zal staan. Bij een ei van 3 tot 4 weken zal die luchtbel zo groot geworden zijn dat het ei blijft drijven.” Volledig scherm Als je een vers ei in water legt, zal het vrijwel meteen zinken, omdat er nog nauwelijks lucht in het voedingsmiddel aanwezig is. © Getty Images

Lees ook