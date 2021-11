Hoelang blijven producten in je voorraadkast echt goed? Professor voedselveiligheid geeft uitleg

Kopje, iemand? Volgens nieuwe studie brengt gematigd koffiedrin­ken tal van gezond­heids­voor­de­len met zich mee

Over het zwarte goud doen heel wat mythes de ronde. Voor sommigen geldt: nooit genoeg koffie, terwijl anderen het drankje juist volledig afzweren. Maar er is goed nieuws voor zij die wel houden van een kopje of twee (of drie). Want een nieuwe studie heeft uitgewezen dat gematigde koffiedrinkers minder risico lopen op beroertes en andere dodelijke hart- en vaatziekten.

