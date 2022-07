Hoe zorg je ervoor dat varkensvlees op de barbecue niet te droog wordt? Jeroen Tavernier of ‘Monsieur Boudin’ tipt: “Prik er géén gaatjes in op voorhand”

De helft van de Vlamingen bestelt standaard een snack bij de frietjes, 40 procent zelfs twee: dit zijn de populair­ste frituurs­nacks

40 procent van de Vlamingen bestelt bij een doorsnee frituurbezoek twee frituursnacks bij de frietjes. Van een frikandel of een viandel heb je ongetwijfeld al gehoord, maar ken je ook de fricabel? En wat kan je verwachten van een ragouzi of een loempidel? Hieronder vind je een handig frituursnackoverzicht zodat je vanaf nu altijd weet welke lekkernij achter welke naam verborgen zit én welke tien snacks de populairste in Vlaanderen zijn.

22 juni