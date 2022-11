Hoe zorg je ervoor dat restjes kaas niet snel beschimmelen in je koelkast? Kaasexpert Van Tricht legt uit: “Zo kan feta een maand lang goed blijven”

Hoewel we graag kwistig zijn met de kaas die we over onze spaghetti strooien, hebben we altijd nog een deel over om in de koelkast te bewaren. Toch zien we die kaas snel slecht worden, net zoals bijvoorbeeld overschotten van een blok feta of parmezaan. Hoe kan je ervoor zorgen dat ze schimmelvrij en eetbaar blijven? En hoe bewaar je ze best? Kaasexpert Fréderic Van Tricht legt uit.

Frédéric Van Tricht helpt over de bewaring van kaas alvast graag het grootste misverstand de wereld uit: “Je mag kaas nooit buiten de koelkast bewaren!”, aldus de kaaskenner. “Tijdens het rijpingsproces zijn kazen vaak beter af in de kelder, maar als jij een stuk kaas koopt is die kaas al perfect rijp en is de koelkast de enige juiste plek om die te bewaren. Ik zou niet adviseren om kaas thuis lang te bewaren trouwens. Je koopt beter wat minder of een kleiner stuk en eet hem zo snel mogelijk op.”

Verder is hygiëne ontzettend belangrijk om kaas zolang mogelijk goed te houden. “Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik het bijna zou vergeten vermelden: gebruik altijd een propere plank als je kaas snijdt. Gebruik voor iedere kaas een ander mes, want je wil geen blauwschimmel overbrengen naar brie. Ook vermijd je best zoveel mogelijk om de kaas vast te nemen met je vingers. Kaas schimmelt sneller op de plek waar jij die met je vingers aangeraakt hebt.”

Aparte sneetjes kaas

“Sneetjes harde kaas zoals bijvoorbeeld die van Gouda bewaar je best in een plastic doos met deksel. Zo blijft de kaas 5 dagen tot maximum een week goed. Wat nog veel beter is om die kaas langer te bewaren en iets wat onze noorderburen beter begrepen hebben dan wij: een blok kaas waar je met een kaasschaaf plakjes van afsnijdt. Zo heb je altijd verse kaas omdat er geen contact is met zuurstof. Zo’n blok blijft makkelijk een paar weken goed. Zelfs als er aan de oppervlakte een beetje schimmel komt, kan je dat gewoon wegsnijden en de rest van de kaas nog opeten, omdat er geen zuurstof aan te pas komt.”

Quote Van kazen die in vocht bewaard worden, doe je de rest best in een plastic bakje. Vul dat met water en een koffiele­pel­tje zout. Frédéric Van Tricht

Kazen met water in de verpakking

Wat mozzarella, feta en burrata met elkaar gemeenschappelijk hebben? Dat ze in vocht bewaard worden. Vandaar dat er telkens heel wat water uit de verpakking loopt wanneer je die openknipt. “Als je maar een stukje nodig hebt van deze kazen, kan je de rest in een plastic bakje doen. Vul dat bakje bij met water en een koffielepeltje zout, zo maak je een verse pekel. Als de kaas goed onder water staat, kan je hem veel langer bewaren. Mozzarella en burrata eet je best op binnen drie dagen, feta kan je op deze manier zelfs tot een maand bewaren. De beste test daarbij om te weten of de kaas nog goed is: ruik eraan. Heeft de kaas een gistige geur? Dan doe je hem beter weg.”

Harde en droge kazen

“Een oude, droge kaas zoals parmezaan zal niet snel schimmelen, omdat het vochtgehalte zo laag is. Je wikkelt hem daarom best in plastic folie. Als je daar met een proper mes af en toe een stuk van afsnijdt, kan hij gemakkelijk een paar weken meegaan. Is hij toch beschimmeld aan de buitenkant? Dan kan je een flink stuk wegsnijden en de rest nog gebruiken. Nog beter is om de kaas vacuüm te verpakken. De kans is klein dat je zelf zo’n machine in huis hebt, maar je kan in de kaaswinkel wel twee kleinere stukken bestellen en ze vacuüm laten verpakken als je zeker wil zijn.”

Zakjes gemalen kaas

“Dit is een van de moeilijkste kaassoorten om goed te bewaren!", aldus Van Tricht. “Als je hem in een zakje uit de supermarkt koopt, zal hij een tijdje goed blijven zolang het pakje dicht is. Eens je het zakje opendoet is er contact met zuurstof en zal hij snel schimmelen. Bij vers gemalen kaas heb je nog sneller smaakverlies omdat de kaas meteen in contact komt met zuurstof. Je kan gemalen kaas wel invriezen als je hem niet op tijd opgewerkt krijgt, om het smaakverlies te beperken. Toch gaat er voor mij niets boven een groot stuk kaas dat je zelf maalt of schaaft vlak voor je een maaltijd serveert.”

Volledig scherm Bevroren gemalen kaas. © Shutterstock

Halfharde kazen

“Halfharde kazen zoals brie en camembert bewaar je in een plastic doos met een deksel dat goed afsluitbaar is. Zo vermijd je trouwens meteen ook dat je hele koelkast naar kaas ruikt. Als je een doos hebt met een roostertje kan je onderaan een stuk keukenrol leggen om het vocht te absorberen. Zo creëer je een mini-rijpingskast. Daarnaast draai je de kaas best om wanneer je er een stuk van hebt afgesneden. Dat doen wij in de kaaswinkel zelf ook trouwens! Zo vermijd je dat ze onderaan stikken en een bittere smaak krijgen. Samen met het merk Amuse ontwikkelden wij een kaasdoos met verschillende compartimenten en een geperforeerd rooster onderaan, dat is de ideale manier om speciale kazen te bewaren.”

Quote Haal speciale kazen die je wil opeten best 1 tot 1,5 uur ervoor uit de koelkast.

Zachte en witte kazen zoals geitenkaas

“Niet-lopende witte kazen en zachte kazen zoals geitenkaas hebben eveneens een hoog vochtgehalte. Je mag ze in tegenstelling tot harde kazen niét in plastic folie wikkelen, omdat ze moeten kunnen ademen. Als je ze koopt, liggen ze soms op een matje van plastic strootjes. Dat is perfect om ze te bewaren, omdat ze dan ook onderaan kunnen ademen. Ook deze kazen kan je best omdraaien telkens als je er een stuk afsnijdt.”

Hoe herken je dat kaas nog eetbaar is?

Om te weten of je stuk kaas nog goed is, zijn geur, kleur en smaak de beste gidsen. “Zie je heel veel schimmelgroei op een zachte kaas, dan doe je hem beter weg”, tipt de kaaskenner. “Zelf kan ik aan de soort schimmel zien of die nog eetbaar is, maar als je er zelf niet zoveel van kent, neem je liever het zekere voor het onzekere. Daarnaast zijn vooral grijze en bruine tinten alarmerend en een ammoniakgeur is eveneens een slecht teken zijn. Bij die laatste kan je altijd naar je kaashandel bellen om te checken of de kaas nog eetbaar kan zijn. Let wel op: sommige kazen ruiken naar ammoniak, en zeker wanneer ze net uit de koelkast komen, ook al smaken ze daar niet naar. Proef ook altijd eerst een klein stukje in plaats van meteen weg te smijten. Speciale kazen haal je sowieso best 1 tot 1,5 uur voor je ze gaat eten uit de koelkast. Zo kunnen ze op temperatuur komen en kan je ten volle genieten van de smaak.”

