Hoe zorg je ervoor dat de prik niet uit een open fles frisdrank verdwijnt?

“In de voedingsindustrie zijn er drie soorten gassen”, vertelt ingenieur-brouwer Jean-Claude Claeys van het internationale gassenbedrijf Messer. Hij is onder andere verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, en ondersteunt verschillende landen in alles wat te maken heeft met de voedingsindustrie.

“Vloeibare stikstof of koolstofdioxide (CO2) kan dienen als middel om iets mee in te vriezen zonder dat het uitdroogt, waardoor de kwaliteit en de versheid van het product behouden blijven. Daarnaast kan CO2 een additief zijn waarmee de voedingsindustrie een pakje salami of zakje sla verpakt om het langer te bewaren, omdat CO2 de groei van micro-organismen remt. Ten slotte kan een gas ook een ingrediënt zijn, wanneer het als onderdeel van een product mee je lichaam ingaat.”

“Het gas dat in je dranken zit, is CO2 of koolzuurgas: een licht zuur met een specifieke geur. CO2 lost – in tegenstelling tot argon, zuurstof en stikstof – heel gemakkelijk op in water. Zeker bij koude temperaturen. Bij 50°C is het veel moeilijker om koolzuurgas op te lossen in water dan bij 0°C. Bij een lage temperatuur blijft er langer CO2 in de fles, maar daar heb je zelf geen controle over.”

Hoe komt het dat de bubbels na een tijdje uit je fles verdwijnen?

“De CO2 in je fles frisdrank gaat altijd op zoek naar een evenwicht in druk en concentratie, bijvoorbeeld drie bar druk en acht gram CO2 per liter water. Voor frisdranken varieert het CO2-gehalte tussen vier en tien gram per liter. Wanneer de fles nog maar voor de helft vol zit, zal de CO2 die dan nog in de vloeistof zit opnieuw zoeken naar een evenwicht in de vrijgekomen ruimte boven de vloeistof. Daarvoor zal het gas uit de vloeistof komen, waardoor je minder bubbels in je drank overhoudt. Dat leidt uiteindelijk tot het sisgeluid wanneer je de dop eraf draait.”

Knijpen in een plastic fles om de vrije ruimte kleiner te maken, en dan de fles goed afsluiten, helpt. Jean-Claude Claeys

Kan je voorkomen dat de bubbels uit een fles frisdrank verdwijnen?

“Hier is de allerbeste tip: drink je fles snel leeg”, lacht Claeys. “Kleinere flesjes kunnen ook helpen. Sluit je fles goed af, want anders zal de CO2 blijven vrijkomen uit de drank. Je kan ook knijpen in een plastic fles om de vrije ruimte kleiner te maken. Als je dan de fles nog eens goed afsluit, blijf je langer bubbels behouden. Als je erin slaagt om de fles zo te knijpen dat je vloeistof tot de dop komt, zal er een kleinere vrijgekomen ruimte zijn en zal de CO2 veel sneller een evenwicht vinden. Er moet dan minder CO2 uit je drank migreren. Dat verschil zou je kunnen merken.”

Wat werkt zeker niét?

Misschien hoorde je al dat het helpt om in een open fles champagne een lepel te steken, met het handvat naar beneden. Iets wat je misschien voor frisdrank ook al eens uitprobeerde. “Maar het is een fabeltje dat dit de prik langer bewaart. Zet liever gewoon de stop op de fles”, zegt de expert. “Ook zal je geen verschil merken als je drank zonder stop koud bewaart. Misschien is het wel lekkerder, maar de CO2 zal nog steeds dat evenwicht opzoeken. De fles plat leggen of op zijn kop zetten is ook zinloos. Ga daarnaast zeker niet schudden met de fles. En door met een vacuümpomp lucht uit de fles te trekken – zoals je doet met wijn – verkrijg je het tegenovergestelde van wat je wil, want je zo trek je de CO2 uit je fles.”

Lees ook: