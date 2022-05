Hoe zorg je ervoor dat bananen sneller rijp worden?

Hou de bananen samen

Hoe je ze bewaart hangt op zijn beurt weer samen met wanneer je de banaan wil opeten. Als je tijd hebt om ze langzaam te laten rijpen, is de fruitschaal de ideale plaats. “Hou de bananen zeker in een tros bij elkaar. Bananen die in een tros bij elkaar gehouden worden, rijpen nu eenmaal sneller dan aparte exemplaren. Wat ook helpt: leg de bananen naast ander (rijp) fruit, zoals appelen en peren. Dat fruit produceert ethyleen, een soort gas dat ervoor zorgt dat vruchten sneller gaan rijpen. Het gas helpt zetmeel om te zetten in suiker. Het helpt dus om al het fruit in de schaal mee te laten rijpen. Bananen rijpen daardoor sneller in de buurt van ander fruit. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: leg een rijpe banaan bij ander minder rijp fruit en je krijgt hetzelfde resultaat. De appelen en de peren gaan sneller rijpen.”

Hoe krijg je een banaan instant rijp?

Is twee dagen toch niet snel genoeg? Dan moet je volgens het internet de ietwat grovere middelen gebruiken. Steek de onrijpe banaan in de oven, leg ze op een bakplaat of in een ovenschotel en schuif de banaan in een op 150 graden voorverwarmde oven. Binnen het uur heb je een rijpe banaan. Let wel op: de banaan zelf is rijp, maar de smaak rijpt niet per se mee. Hou er verder ook rekening mee dat je de banaan even laat afkoelen voor je er je tanden inzet. Als zelfs een uur niet snel genoeg is, zou de microgolfoven de reddende (rijpings)engel zijn. Twee minuten zou volstaan om van een groene een gele (malse) banaan te maken. Prik wat gaatjes in de schil, microgolfoven in en klaar is kees. Maar opnieuw: hou rekening met een nodige afkoeltijd om van een écht lekkere bananensmaak te kunnen genieten. Is de banaan op het randje van rijp en onrijp, dan helpt het soms om die even in de zon te leggen buiten.