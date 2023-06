Hoe weet je of je wel genoeg water drinkt? “Als je deze 4 lichamelijke klachten ervaart, moet je meer drinken”

Heb je last van een droge huid, een slecht humeur of een hoofdpijn die verdacht veel op migraine lijkt? Dan drink je misschien wel te weinig water. Voedingsdeskundige Sanne Mouha lijst op welke signalen je lichaam allemaal geeft als je meer moet drinken.

Dat water goed is voor je lichaam weten we allemaal. Maar waarom precies? “Het is essentieel voor de goede werking van ons lichaam, want dat bestaat voor 60 tot 70 procent uit vocht”, vertelt Sanne Mouha. “Dat vocht hebben we nodig voor een heleboel dingen. Denk maar aan de aanmaak van speeksel, de productie van oogvloeistof en het verwijderen van de afvalstoffen uit ons lichaam.”

“Het ding is: we zitten nooit stil. Overdag verliezen we ook vocht via urine, speeksel, tranen en zweet. Om dat te compenseren, is het belangrijk om voldoende water te drinken, want je lichaam wil vermijden om onder die 60 procent te duiken. Vooral bij zonovergoten dagen is dat belangrijk, want dan zweet je meer. Maar evengoed tijdens de herfst of winter is het belangrijk om voldoende te blijven drinken.”

Drink je te weinig? Dan zit je makkelijk opgescheept met okselvijvers of een droge mond. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere manieren waarop je lichaam z’n ontevredenheid uit en duidelijk maakt dat het tijd is om recht te staan en je glas nog eens bij te vullen.

1. Je huid is minder elastisch

“Wanneer je vocht tekort komt, geeft je lichaam voorrang aan primaire functies zoals je hart en je bloeddruk”, legt Mouha uit. “In en rond de huidcellen zit ook vocht, maar je huid is in the grand scheme of things niet zo belangrijk. Je velletje is dus een van de eerste dingen die last ondervindt als je te weinig water consumeert. Ze wordt minder elastisch en voelt droger en trekkerig aan. Ook je lippen kunnen droger zijn, inclusief vervelende velletjes. Al kan een droge huid uiteraard ook andere oorzaken hebben. Maar komt het plots op, heb je meer dorst en is je urine donkergeel? Dan heeft een gebrek aan water er zeker mee te maken.”

2. Opstopping van de afvalstoffen

“Je zal veel minder naar het toilet moeten gaan en je toiletbezoek zal moeizamer verlopen. Dat wil zeggen dat je minder afvalstoffen kwijtgeraakt. Die gifstoffen gaan zich opstapelen, met alle gevolgen van dien. Je bent zwakker, suffer en kan je minder goed concentreren. Ook je humeur zal eraan geloven: je bent sneller op je tenen getrapt.”

3. Hoofdpijn steekt de kop op

Naast de opstapeling van afvalstoffen wordt je interne temperatuur minder efficiënt geregeld en heb je een stijgende bloeddruk. Deze combinatie levert volgens Mouha regelmatig een bonzend hoofd op. “Het voelt aan als migraine, maar dat is het eigenlijk niet. Nog zo’n nadeel: het kan dat je bloeddruk stijgt, waardoor je heel duizelig wordt en in extreme gevallen zelfs flauwvalt.”

4. Knipperen tegen de droogte

Ogen in goede conditie zijn ook een beetje vochtig. Mouha: “Ik kan me goed inbeelden dat je meer knippert als je waterpeil op een laag pitje staat. Het doel van knipperen is immers om je oog gezond en nat te houden.”

Hoeveel water moet je dan precies drinken?

Kortom, de boodschap is duidelijk: water is goed voor héél veel dingen. Maar hoeveel moet je exact drinken? “De algemene richtlijn is anderhalve liter tot twee liter per dag. Maar eigenlijk is dat voor iedereen verschillend”, aldus de diëtist. “Het hangt af van verschillende factoren. Ben je een groot zweetpatéke? Zit je de hele dag in de airco, of zit je buiten bij tropische temperaturen? Ben je aan het relaxen in de schaduw, of ben je aan het wandelen of aan het werken? Hoe meer je zweet, hoe meer water je nodig hebt. Op hete dagen raad ik aan om minstens anderhalve tot twee liter water te drinken. Volg daarna je dorstgevoel. Heb je dorst, dan moet je drinken.”

“Let er ook op dat je niet té veel water drinkt, dat kan nefast zijn voor je nieren. Als je normaal gezien maar een liter water drinkt, moet je dus niet plots op korte tijd sloten naar binnen kappen. Bouw dan rustig op en begin bijvoorbeeld met elke dag een halve liter water. Lukt dat enkele dagen goed, streef dan naar één liter, en zo verder. Dronk je ervoor al drie liter, dan kan het geen kwaad om drie tot vier liter te blijven drinken, zolang je het goed spreidt over de hele dag.”

“Wat goed helpt om meer water te drinken, zijn apps die je pushberichten sturen”, zegt Mouha nog. “‘Water Time’ en ‘Water drinken’ zijn twee Nederlandstalige apps die je regelmatig een herinnering of aanmoediging sturen om te drinken. Je kan je doel zelf instellen, of het door de app laten bepalen aan de hand van geslacht en gewicht.”

Als je gewoon water te saai vindt, kan je het altijd pimpen met wat fruit, groente, gember of lekkere kruiden zoals munt. “Of kies voor water met een smaakje. Frisdrank, ook light, en fruitsap beperk je best tot een halve liter per dag, want die zijn niet goed voor de tanden.”

