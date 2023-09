Hoe voorkom je pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel? Endocrinoloog geeft makkelijke tips die je meteen kan toepassen

Zelf je groenten kweken in een gehuurde moestuin: hoeveel kost dat en wat haal je daaruit? “Een van onze leden moest zelfs een extra diepvries kopen”

Geen plek in eigen tuin om een moestuintje te onderhouden? Dan huur je gewoon een perceel waar je zélf groenten en fruit kan komen telen. “Dit soort concepten wordt steeds populairder”, leggen Els Raeymaekers van Hof Van Pallieter in Lier en Elke Swift van PAKT in Antwerpen uit. Hoe werkt het precies? Hoeveel groenten krijg je ervoor in de plek? En wat kost je dat per maand?