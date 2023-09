Hoe voorkom je pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel? Deze 7 eenvoudige tips kan je meteen toepassen

Wat doet cola met je lichaam? Expert legt uit

Dat frisdrank niet gezond is, weten we. Maar kan het écht kwaad als je elke dag één of meer glazen Coca-Cola drinkt? Wat en hoe groot zijn de risico’s? En is de Zero-variant gezonder dan gewone cola? Voedingsexpert Eric De Maerteleire ontleedt de populaire drank: “Cola is een erg zure drank en tast je tanden aan.”