Hoe verlies je op een gezonde manier 1 kg vet? “Geen enkel crashdieet heeft op lange termijn zijn waarde bewezen”

Hoe kies je de gezondste chocolade­reep? “Het probleem van chocolade zit vooral in de hoeveel­heid toegevoeg­de suikers”

Bij chocolade denk je meestal niet automatisch aan ‘gezond’, al wordt dat over pure chocolade wel vaak gezegd. Klopt dat ook, of is dat een fabel? “Hoe puurder de chocolade, hoe meer cacao erin verwerkt zit”, vertellen meester-patissier Hidde De Brabander en chocolade-expert Marika van Santvoort.

21 februari