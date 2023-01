Hoe pak je koken aan op drukke werkdagen? 3 ouders delen concrete tips: “Door amper 2 keer te koken heb ik eten voor 7 dagen”

Van rode chilipasta tot kwalitatie­ve hamburgers: dit zijn de smakelijk­ste foodtrends voor 2023

Wat schenkt de barman ons dit jaar in? Welke ingrediënten kunnen niet ontbreken in onze maaltijden en welke recepten niet uit ons weekmenu? Trendwatcher Saskia Neirinckx is net terug van een foodtrip naar Londen en voorspelt welke trends zullen doordruppelen naar België: dit zijn de smakelijkste trends voor 2023. “Wie non-alcoholisch drinkt is niet langer veroordeeld tot fruitsap, spuitwater of cola.”

3 januari