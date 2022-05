Hoe ontstaat een bierbuik? En wat kan je eraan doen?

De term ‘bierbuik’ heb je ongetwijfeld al vaak horen passeren wanneer het gaat over een buikje. Het gaat in dit geval meestal over de extra ballast in en rond de buikstreek, veel voorkomend bij fervente bierdrinkers. Op de vraag of dat extra vet ontstaat door het drinken van bier zochten Duitse en Zweedse wetenschappers actief naar een antwoord. Meer dan 20.000 mensen hielpen hen in dat experiment om te weten te komen of bier je buik doet toenemen in omtrek. De belangrijkste conclusie? Drink je veel bier, dan heb je na een tijd waarschijnlijk écht meer lint nodig om je taille te meten.

Meer dan alleen maar een bierbuik

Al moet er nog een kanttekening toegevoegd worden. Niet alleen de buikomtrek zal stijgen wanneer je af en toe stevig in het bier vliegt. In het algemeen blijkt dat mensen die veel alcohol drinken hun omtrek ook op andere plaatsen serieus zien toenemen. Een andere populaire plaats om vet op te slaan: de heupen. Verder zal ook het getal op de weegschaal hoger uitvallen bij mensen die vaker én meer alcohol drinken, tegenover bij wie zelden tot nooit drinkt. Het effect van bier is dus niet enkel beperkt tot de buik. Net zoals dat het niet het geval is voor andere voeding of dranken met een hoog aantal calorieën, die eveneens mee die ‘bierbuik’ beïnvloeden. Mensen met een uitgesproken (bier)buik hebben doorgaans gewoon pech dat hun lichaam net die plek verkiest om vet op te hopen, meer dan in andere regio’s. Dat is meteen de reden waarom je meer bierbuiken bij mannen ziet dan bij vrouwen: vrouwen hopen meer vet op rond de heupen.

Quote Meer vet in de buikstreek betekent ook een verhoogd risico op hart- en vaatziek­ten, diabetes, erectiepro­ble­men en andere gezond­heids­klach­ten. Martijn Peters

Gezondheidsrisico’s

Dat je met zo’n uitpuilende buik het contact met de onderkant van je lichaam verliest, is zeker vervelend. Toch zijn alle gezondheidsrisico’s die eraan verbonden zijn gevaarlijker dan dat. Meer vet in de buikstreek betekent ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, erectieproblemen en andere gezondheidsklachten. Dit is vooral het geval bij abdominale obesitas, waarbij de tailleomtrek meer dan 88 cm bedraagt bij vrouwen of meer dan 102 cm bij mannen. Daarom kan je maar beter proberen om zo’n buikje in toom te houden. Met mate genieten van die pintjes is dus de boodschap.

