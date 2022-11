Hoe onderhoud je een antikleefpan? En hoe voorkom je roest? Sterrenchef deelt 9 tips om je pannen langer in topconditie te houden

Bij de ene staan ze netjes gestapeld in de kast, bij de ander is het een chaotisch allegaartje waarvan de bijpassende deksels al lang verdwenen zijn. Maar weet jij welke potten en pannen echt onmisbaar zijn, waarvoor je best een kleef- en antikleefpan gebruikt en hoe je ze het best onderhoudt? Sterrenchef Thijs Vervloet van restaurant Colette - De Vijvers (**) deelt 9 praktische tips om je pannen langer in leven te houden. “Je steelpannen hang je best omhoog.”