Hoe (on)gezond is een Nutri-Score A of E nu écht? “Bananen krijgen een C-score binnen fruit, maar zijn gezonder dan A-scores uit andere voedingsgroepen”

De kans dat je sinds 2018 in de rekken van de supermarkt actief kijkt naar de Nutri-Score op de verpakkingen om te kiezen welk voedingsmiddel je koopt, is groot. Wijst een A-score altijd op een gezond product en een E-score op het tegenovergestelde, of moeten we toch een tikkeltje kritischer zijn? “Zelfs frieten uit de diepvries krijgen een A-score”, klinkt het bij Dirk Lemaître van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. “Wanneer je die frieten na aankoop bakt in vet, krijg je al een ander gezondheidsverhaal.” Hij legt uit hoe je die schaal juist interpreteert en waar je best rekening mee houdt tijdens het winkelen.