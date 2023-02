Hoe maak je witloof écht lekker klaar? “Gebruik geen suiker om de bittere smaak te verbergen”

Als er één groente uit ons land is waar we voor gekend staan in het buitenland, dan is het wel ons witloof. De gewone variant viel lichtjes terug in verkoop (-3% in volume), terwijl grondwitloof fors in verkoop groeide (+81%). Van 1 tot 7 februari zet VLAM witloof extra in de kijker tijdens de Week van het Witloof. “Het succes van witloof schuilt in de bereiding ervan”, legt Jelle Beeckman of The Messy Chef uit. Hoe maak je de groente lekker klaar?

Grondwitloof vs. ‘gewoon’ witloof

De Belg eet vandaag een kwart minder witloof dan twintig jaar geleden. “Tijd om bij te sturen”, vindt Jelle Beeckman, die zelf een zwak heeft voor grondwitloof. “Die smaakt net iets voller en zoeter, én je kan het langer bewaren.” Het witte wintergoud is op zijn hoogtepunt tussen september en mei, en kan dus zeker ook een frisse toevoeging zijn in lentesalades.

Lees ook Plaattaart met gegratineerd witloof, ham en cheddarkaas

Dat grondwitloof groeit in volle grond en is meestal verkrijgbaar van oktober tot april. Die grond geeft het de kenmerkende volle witloofsmaak, eerder knapperig en bitterzoet is. Gewoon witloof wordt gekweekt in bakken met water of via hydrocultuur. Die soort groeit het hele jaar door, en de smaak ervan is iets minder intens, al zien de soorten er bijna hetzelfde uit. Je legt er ook een beetje minder geld voor neer in de winkel.

Nadat chef Jelle Beeckman bij een witloofkwekerij op bezoek ging, zette hij zelfs bijna elke dag witloof op het menu. “Zo mooi hoe die boeren met veel geduld de witte stronkjes telen. Ze beginnen al een jaar op voorhand met het opkweken van de wortels. Als het witloof in volle grond gekweekt wordt, geeft dat een heel andere smaak dan bij hydrocultuur. Koop maar eens een stronkje van iedere soort en test zelf het smaakverschil. Ook als je het bakt, zal deze soort mooier karamelliseren omdat er minder vocht in zit.”

Volledig scherm Grondwitloof © Shutterstock

Hoe bewaar je witloof het best?

Voor wie geen liefhebber van de groente is, heeft Jelle al meteen een argument om er toch maar eens werk van te maken in de keuken. “Het is de ideale groente voor luie koks. Je hoeft er amper iets aan schoon te maken. Enkel de buitenste blaadjes moet je verwijderen en dan is het al klaar voor gebruik. De groente blijft ook lang goed. In de groentelade van je koelkast of in een donkere, frisse kelder kan je het tot twee weken lang bewaren. Eventueel leg je er wat keukenpapier tussen om het vocht op te vangen en een stuk plasticfolie zodat het niet uitdroogt. Grondwitloof blijft zelfs nog langer goed, maar hoe langer je het bewaart, hoe sterker je de bittere smaak zal proeven.”

Hoe maak je witloof best (niet) klaar?

Met witloof kan je veel, maar er zijn een paar dingen die we volgens The Messy Chef absoluut niet mogen doen. “Witloof stomen of in water koken is echt de beste manier om deze mooie groente te verpesten. Soms strooien mensen er ook suiker over om het minder bitter te doen smaken, maar dat is uit den boze. Je moet het witloof traag laten garen in voldoende vetstof in een pan mét antiaanbaklaag. Als de groente op haar gemak kan garen, karamelliseert ze vanzelf en heb je geen suiker nodig.” Verder is ook de toevoeging van een opvallend kruid zoals nootmuskaat een no go voor de chef. “Ik weet dat veel mensen er nootmuskaat aan toevoegen, maar dat maskeert de pure smaak van het witloof.”

Quote Als je witloof rauw wil eten, maak je het best kort voor het serveren klaar. Zo blijft de groente fris en knapperig.

Om witloof rauw te eten, maak je het best kort voor het serveren klaar. “Zo blijft het fris en knapperig. Wil je het toch op voorhand bereiden omdat je niet veel tijd hebt, voeg dan iets zuurs toe, zoals een beetje citroensap of azijn. Zo blijft de groente zijn mooie witte kleur behouden. Let ook op met welk mes je de groente snijdt: een scherp mes van roestvrij staal werkt het best. Een oud mes met roestvlekjes zal er eerder voor zorgen dat het witloof verkleurt.”

Wat is écht lekker met witloof?

Wie inspiratie zoekt voor een witloofgerecht komt onvermijdelijk uit bij witloof met kaas en hesp in de oven, een salade met witloof, soep of een blaadje witloof met garnaaltjes als hapje. “Helemaal niets mis mee”, volgens The Messy Chef. “Witloof in de oven is een geweldig gerecht. Tenminste: als je het goed klaarmaakt. Bak het witloof eerst in goede boter en kruid bij met peper en zout. Het is belangrijk dat het vocht uit het witloof verdwijnt, zodat de bechamelsaus niet te waterig wordt. Of nog simpeler: puur witloof in de oven. Snijd het eerst in de helft, kruid elke kant met peper en zout, doe er een beetje olijfolie op en laat bakken in de oven.”

Verder tipt de chef een bootje van witloofblaadjes. “De kunst is dan om ervoor te zorgen dat ze niet kantelen. Je kan ze serveren op een laagje zout, droge rijst of zilverfolie die je wat plooit. De bootjes zelf kan je vullen met steak tartaar en sojasaus, sashimi van rundvlees met krokante uitjes of sushirijst met gemarineerde zalm en sesamzaadjes: een heel feestelijk hapje. De vulling mag gerust wat vet bevatten, want dat werkt goed als tegengeiwcht bij de krokante, witte blaadjes.”

De niet-klassieke recepten

Een van de voordelen van witloof is dat het heel gemakkelijk andere smaken opneemt. Net om die reden past witloof volgens Jelle ook fantastisch in recepten uit de Oosterse keuken. “Witloof in een Thaise curry neemt de smaak van de kruiden perfect op en het witloof krijgt zo zelfs bijna een vlezige structuur. Het Indische gerecht beef rendang is een kruidige versie van stoofvlees en dat kan je makkelijk vegetarisch maken door met witloof te werken in plaats van met vlees. Ook een Thaise noedelsalade met witloof is een heerlijke combinatie.”

De groente past zich ook moeiteloos aan heel andere keukens aan: “Gebakken witloof op pizza of als topping bij nacho’s: het past allemaal. Ook pasta carbonara is heel lekker met witloof. Het poepje mag van de stronkjes, daarna snijd je witloof in reepjes en bak je het samen met het spek. Daarna moet je het enkel nog goed onder de pasta met saus mengen. Om een slaatje wat meer pit te geven kan je het witloof combineren met verse ananas, koriander en geroosterde pindanootjes. Ook mango is lekker als afwisseling voor de klassieke appel erbij.” Zelfs voor een dessert weet Jelle zijn weg met witloof. “Bij een kaasplankje zou ik gaan voor een tarte tatin van witloof. Je kan het taartje eventueel afwerken met blauwe kaas als zoet of zout dessert, meer moet dat soms niet zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: