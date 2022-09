Hoe maak je garnalen zelf het lekkerst klaar? En hoe herken je een slechte garnaal? Sterrenchef tipt: “Bewaar ze nooit langer dan 2 dagen”

De grijze garnaal werd eind augustus verkozen tot Vis van het Jaar 2022, en de vis is nog tot eind december op zijn best. Het populairste gerecht ermee is zonder twijfel de tomaat-garnaal. Maar hoe weet je of garnalen van goede kwaliteit zijn wanneer je ze zelf koopt om klaar te maken? Moet je ze zelf pellen? En hoe bewaar je ze het langst? We vroegen het aan sterrenchef Frédéric Chabert van zeevruchtenrestaurant Dôme sur Mer in Antwerpen. “Goedkoper is niet altijd beter.”