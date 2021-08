Hoe maak je de perfecte gin-tonic? “Jouw tonickeuze bepaalt voor 90% de smaak van je cocktail”

Gin-tonic is al jarenlang dé favoriete cocktail van velen. Toch halen we vaak niet het volledige potentieel uit de godendrank. “Met een gin-tonic kan je zoveel kanten uit. Deze zomer zijn vooral kruidige en florale gins erg in trek. Instant vakantiegevoel in je glas.” Bartender Noa Ongevalle van The Pharmacy deelt zes tips voor een perfecte gin tonic.

1.Denk na over je tonic

“Enkele jaren geleden werd de ene na de andere gin op de markt gebracht. We zien nu hetzelfde gebeuren met tonic. Tonics zijn hipper dan ooit. Er bestaat voor ieder wat wils, maar de ene tonic is de andere niet. Jouw tonickeuze bepaalt voor 90% de smaak van je cocktail. Denk dus goed na over wat je lekker vindt en hou rekening met de gin. Hoe neutraler je gin, hoe meer je tonic de uiteindelijke smaak zal bepalen. Bij een klassieke citrusachtige gin kan je gerust een meer aromatische tonic gebruiken. Een indian tonic zal het bittere uit de gin subtiel naar boven halen. Heb je het graag wat zoeter? Dan is een vlier- of oranjebloesemtonic een aanrader. Kies je voor een meer uitgesproken gin? Ga dan voor een neutralere tonic, zoals een mediterranean met rozemarijn- en citrusaroma’s.”

2. Hou je aan the perfect serve

Avontuurlijke zielen kunnen uiteraard naar hartenlust met smaakcombinaties experimenteren. Speel je liever op veilig? “Zoek dan op wat the perfect serve van je gin is. Zo goed als elke gin schrijft een soort van smaakhandleiding uit, die je mits wat Googelen snel terugvindt. Die perfect serve vertelt je welk type tonic het best bij je gin past en welke botanicals de ginsmaak accentueren. Hendrickx gin is bijvoorbeeld het lekkerst in combinatie met een vlierbessentonic, iets wat weinigen weten. Sommige labels vermelden hun perfect serve trouwens ook op de achterkant van de fles. Handig!” Liever nog makkelijker? Er bestaan tegenwoordig heel wat cocktailpakketten die al het nodige bevatten voor de perfecte gin-tonic.

Quote Sommigen gooien zelfs een compleet fruitmand­je in hun gin-to­nic. Mooi, maar niet echt smaakvol. Bartender Noa Ongevalle

3. Overdrijf niet met garnering

Volledig scherm Bartender Noa Ongevalle © Pieter D'Hoop Rozenblaadjes, frambozen, citrusvruchten… “Sommigen gooien zelfs een compleet fruitmandje in hun gin-tonic (lacht). Mooi, maar niet echt smaakvol. Bij The Pharmacy zijn we eerder zuinig met garnering. Een teveel aan extra’s gaat ten koste van de ginsmaak. Hou ook rekening met de botanicals in je gin. Deze zomer zijn florale en kruidige gins erg in trek. Daarbij is een takje rozemarijn erg lekker als garnering. Bij Copperhead gebruik je best wat pompelmoes, een schijfje limoen past dan weer perfect bij Bombay. Voeg de garnering altijd pas op het einde toe. Hoe langer die extraatjes in je glas zitten, hoe sterker ze de smaak van je gin veranderen. Gedroogde botanicals geven amper smaak af. Ideaal voor wie van versiering én de pure ginsmaak houdt.”

Quote Hoe minder ijsblokken in je glas, hoe sneller ze smelten. Vul je glas dus volledig met ijs. Bartender Noa Ongevalle

4. Gebruik een maatbeker

“Ook al ben je een echte gin-tonic kenner: gebruik altijd een maatbeker. Giet je uit de losse pols, dan zal je cocktail de ene keer sterker of bitterder zijn dan de andere. De balans tussen gin en tonic moet goed zitten. De perfecte gin-tonic bestaat uit 5 cl gin en 15 cl tonic. Afhankelijk van de tonic die je gebruikt is dat ¾ of een volledig flesje. Bij sommige gins kan je de dop van de fles trouwens als maatbeker gebruiken. Bij Gin Mare past 5 cl gin perfect in de dop!”

5. Ice ice baby

“Mensen denken vaak dat ijs hun gin-tonic zal verwateren, maar het tegendeel is waar. Hoe minder ijsblokken in je glas, hoe sneller ze smelten. Probeer het maar eens! Voor de perfecte gin-tonic vul je een bolvormig of longdrink glas volledig met ijs. Giet er dan 5 cl gin bij, top op met 15 cl tonic en geef a little stir om de smaken goed te mengen. De liefhebbers onder ons kunnen hun cocktail afwerken met wat garnering. Et voilà, genieten maar!”

