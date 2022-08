Hoe krijg je te warm geworden wijn terug koel nadat die in de zon heeft gestaan? En verandert die wijn dan van smaak?

Een lekker glaasje wijn drinken op een gezellig buitenterras doen we allemaal wel eens in de zomer. Verfrissend voor ons, maar ondertussen lijdt je wijn wel onder de warmte. “De hitte kan de wijn helemaal uit balans brengen", licht topsommelier Gianluca Di Taranto toe. Maar hoe komt dat dan? En vooral: wat moet je doen om je wijn koel te houden of opnieuw fris te krijgen?

Liefhebbers van wijn hebben het ongetwijfeld al eens meegemaakt. Je drinkt gezellig met vrienden een glaasje wijn en vergeet dat de fles in de volle zon staat. Wanneer je dan plots een nieuw glas inschenkt, merk je dat de wijn helemaal anders smaakt dan daarvoor. Of beelden we ons dat in? “Zeker niet", vertelt sommelier Gianluca Di Taranto, België’s Beste Sommelier in 2019. Jarenlang was Di Taranto hoofdsommelier bij The Jane en sinds 2021 werkt hij als wine director bij het Ardennenproject van Marc Coucke. “Een wijn die op hoge temperatuur wordt bewaard, gaat extra snel evolueren. Een wijn die oudert (letterlijk het verouderen van wijn in vaktermen, red.) op 30 graden, evolueert namelijk dubbel zo snel als eentje die oudert op 20 graden.”

“Als een wijn bewaard wordt op zo’n hoge temperatuur, zullen heel wat delicate ‘verbindingen’ verloren gaan, zoals bijvoorbeeld florale aroma’s. Daardoor ga je gekookte aroma’s creëren en bijvoorbeeld eerder de smaak van gestoofd fruit proeven. Bovendien zal je wijn log aanvoelen in de mond en een kortere afdronk hebben. Kortom: de hoge temperatuur zorgt ervoor dat de wijn helemaal niet meer in balans is.”

Quote Een wijn die oudert op 30 graden evolueert dubbel zo snel als eentje die oudert op 20 graden. Gianluca Di Taranto

Wat doe je best met die fles wijn om dat te voorkomen? En wat als het te laat is?

Je wijn snel genoeg uit de zon halen, is dus zeker de boodschap. Maar hoe zorg je ervoor dat de fles koel wordt en blijft in de hitte? “De klassieke emmer met ijs blijft een goede en snelle manier om je wijn op een goede temperatuur te brengen én te houden. Verder is het een prima idee om de fles een halfuurtje in de vriezer te zetten. Zet natuurlijk wel een timer, zodat de wijn niet bevriest. Tot slot kan je ook altijd kiezen voor de koelkast. Daarin duurt het wel gemiddeld een tweetal uurtjes voordat je wijn opnieuw voldoende fris is. De diepvries helpt je dus sneller uit de nood.”

“Nadat je de wijn uit de koelkast of diepvries haalt, laat je ze het beste enkele minuten opwarmen”, vervolgt Di Taranto. “Niet te lang, want anders is de wijn op kamertemperatuur en dan is hij weer te warm. De wijn te lang uit de koelkast laten staan is een fout die veel gemaakt wordt. Ik vergelijk wijn daardoor graag met een stuk fruit. Een appel in de koelkast blijft ook beter bewaard, dan eentje die je op het keukenblad laat liggen. Het is dan ook beter om je wijn een tikkeltje te fris te drinken, dan te warm. Zelfs voor de krachtigste rode wijnen is 16 tot 18ºC perfect.”

Quote De wijn te lang uit de koelkast laten staan, is een fout die velen maken. Gianluca Di Taranto

Welke wijn is het meest verfrissend: wit, rosé of rood?

Hoewel de meeste mensen kiezen voor wit of rosé in de zomer, omdat die frisser zijn, kan volgens Di Taranto rood in de zomer evengoed. Maar is die dan al niet vrij zwaar, nog voor die met de hoge temperaturen te maken krijgt? “Veel mensen kiezen inderdaad logischerwijze voor verfrissende witte of roséwijnen. Ik weet dat verschillende importeurs van roséwijnen inmiddels al door hun stock zitten”, zegt Di Taranto. “Er is een enorm grote vraag naar. Toch bestaan er evengoed lichte, getinte rode wijnen die prima pairen bij vis en lichte vleesbereidingen en nog steeds erg verfrissend werken.”

“Belangrijk daarbij is dat je nagaat of de rode wijn ook tot zijn recht komt op een lage temperatuur. Als je een krachtige wijn zoals bijvoorbeeld een Italiaanse Barolo of een Spaanse Rioja afkoelt, zal dat niet zo lekker zijn. Deze wijnen hebben heel wat concentratie, structuur en tannines die op lagere temperatuur de wijn bitter zal doen smaken en uit balans zal brengen. Maar bij een lichtere wijn zal dat niet gebeuren. Die zal smaakvol blijven. Denk dan bijvoorbeeld aan een Franse Beaujolais, een Duitse Pinot Noir of zelfs Zuid-Afrikaanse Cinsault.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.