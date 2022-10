Hoe krijg je snijplanken écht makkelijk proper?

Naast een goed snijmes is de juiste snijplank essentieel om er een succes van te maken in de keuken. Maar gebruik je er dan een van kunststof, hout of glas? En hoe krijg je ze écht goed proper? Lars De Vries van Eurofins Bureau de Wit, kookdocent Ferry Wijsman en hoogleraar Marcel Zwietering verzamelen vijf tips om je snijplank(en) lang te laten meegaan.

Tip 1: welk materiaal is het best?

“Snijplanken zijn een bron van besmetting, werk dus zo veilig mogelijk”, begint Lars de Vries. Hij is operationeel manager bij Eurofins Bureau de Wit, dat zich specialiseert in voedselveiligheid en hygiëne. “De horeca gebruikt al jaren snijplanken van kunststof. Die adviseer ik voor thuisgebruik ook, omdat die beter bestand zijn tegen hitte dan een houten snijplank. Hout trekt sneller krom en er kunnen kieren in ontstaan, waarin vuil zich ophoopt.” Kies daarnaast voor een zo dik mogelijke snijplank volgens de raad van Ferry Wijsman, kookdocent bij de Horeca Academie. “Die kan je laten bijschaven wanneer krassen ontstaan. Hoe dikker de plank, hoe langer die meegaat. Dat is duurzamer en hygiënischer.”

Tip 2: snijd je alles op één snijplank?

“Om kruisbesmetting te voorkomen, gebruik je bij voorkeur andere snijplanken voor een voedingsproduct”, benadrukt Wijsman. “Een plank waarop je kip hebt gesneden, moet je daarna niet nog eens gebruiken voor een komkommer of een ui. Anders besmet je de groenten met de kip en dus mogelijk met bijvoorbeeld salmonella. Dat is de reden waarom in de horeca verschillende kleuren snijplanken gebruikt worden. Zo gebruik je bijvoorbeeld een witte voor vis, een rode voor vlees en een groene voor groenten. In de winkel vind je daarvoor kant-en-klare sets.”

Tip 3: zo krijg je de snijplank makkelijk proper

“Schoonmaken is het lastigst wanneer je met vlees hebt gewerkt”, weet Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Wageningen Universiteit. “Alle eiwitten die op je plank zitten, stollen op het moment dat er heet water overheen gaat. Dat noemen we coaguleren of uitvlokken. Daarom is het belangrijk om je snijplank eerst met koud water af te spoelen, voordat je met heet water te werk gaat.” Wijsman voegt toe: “Met koud water spoel je bovendien al een groot deel van de verontreiniging weg, waarna schoonmaken een stuk makkelijker gaat.” Met de hand afwassen is prima, maar wie z’n snijplank goed schoon wil krijgen, gebruikt het liefst een afwasmachine. “Kies voor een programma op minimaal 60 graden”, adviseert Wijsman. “Daarmee dood je de meeste bacteriën.” Voor een houten snijplank is dat daarentegen niet het beste idee.

Quote Schoonma­ken met alleen zout en citroen helpt al een beetje, maar je doodt er niet genoeg bacteriën mee. Marcel Zwietering

Tip 4: welke schoonmaakmiddelen gebruik je best?

En hoe zit het met schoonmaakmiddelen als je met de hand wast? Kan je met afwasmiddel aan de slag of moet je met grof geschut te werk gaan? “Schoonmaken met alleen zout en citroen helpt al een beetje, maar je doodt er niet genoeg bacteriën mee”, legt Zwietering uit. Agressieve schoonmaakmiddelen zijn volgens de levensmiddelenmicrobioloog ook niet nodig. “Bleekwater heeft in dit geval hetzelfde effect als met een kanon op een mug schieten. Zo vies is een snijplank nu ook weer niet. Met heet water en afwasmiddel schoonmaken volstaat.”

Tip 5: werk proper

“Ja, je kan effectief ziek worden door bacteriën op een snijplank, maar daar gaat dan wel wat aan vooraf. Begin daarom met je handen wassen voor je aan het koken slaat en gaar je voedsel goed door’’, tipt Lars de Vries. “Gebruik daarnaast alleen schone keukenhulpjes, zoals messen en maatbekers en kommen. Je kan doekjes, afwasborstels en sponzen reinigen door ze dagelijks in de vaatwasser mee te laten draaien. Gebruik bij voorkeur een plastic afwasborstel en enkel schone theedoeken voor het afdrogen.”

En wat met de messen? “Liever gebruik je géén messenblok. Een messenblok schoon krijgen is een grotere uitdaging, vanwege de diepe, smalle gleuven. Voorkomen is dan ook makkelijker dan genezen. Als er eenmaal vuil in het messenblok komt, krijg je dat er met geen mogelijkheid meer uit”, zegt Wijsman. “Kies liever voor een messenlade of een magneetstrip aan de muur, die zijn het meest hygiënisch. Mocht je toch graag een messenblok willen, voorkom dan dat er vuil in de gleuven kruipt en zet er enkel schone en droge messen in.” Volledig scherm Niet alleen de keuze van snijplank is belangrijk, ook de soort messen maken verschil. © ThinkStock

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.