Hoe krijg je houten lepels uit de keuken snel proper? Bio-ingenieur waarschuwt voor TikTok-hack

Een houten lepel proper krijgen als je ermee door tomatensaus of kurkuma hebt geroerd: niet zo evident. Op sociale media circuleren video’s met een snel en efficiënt schoonmaaktrucje, maar is deze keukenhack écht een goed idee of niet? En het doet nog een andere vraag onstaan: hoe hygiënisch zijn die houten lepels eigenlijk als je ze zo moeilijk proper krijgt? Bio-ingenieur Bruno De Meulenaer (UGent) legt uit hoe je het best (niet) aanpakt.

Je hebt het zelf ongetwijfeld ook al gemerkt als je houten lepels gebruikt in de keuken: na een tijdje ziet je houten keukenmateriaal er niet meer zo fris uit. Het begint bijvoorbeeld te verkleuren of er zitten krassen in. Op TikTok en Instagram duiken veelvoudige tips op voor het schoonmaken ervan.

Eén daarvan springt in het oog: als je de lepels ongeveer een kwartier lang laat koken in een kom met heet water, komen ze er weer helemaal proper uit. Spraakmakend, want het water ziet er na dat kwartier erg vuil uit. Dat vuile water wekt veel gemengde reacties en vragen op. Sommigen zijn blij dat ze nooit houten lepels, spatels of snijplanken in huis haalden. “Je hebt meteen bouillon,” lacht iemand in een video. “Hierna goed invetten met olie”, raadt een andere gebruiker aan. Anderen rollen met hun ogen: “je maakt je lepels kapot met dat heet water”, klinkt het. Maar hoe zit het écht?

Hoe komt het dat het kookwater in de keukenhack er zo vuil uitziet?

“Hout neemt stoffen op”, legt Bruno De Meulenaer uit. Hij is hoogleraar aan de UGent en expert chemische voedselveiligheid. “Als je met een houten lepel in tomatensaus roert, zal het hout van die lepel kleine hoeveelheden van bijvoorbeeld de stof lycopeen – die zorgt voor de rode kleur van de tomaat – opnemen.”

Wanneer je oude lepels of spatels kookt zoals in de cleaning hack, zullen de stoffen uit de meest oppervlakkige micrometers van het hout vrijkomen. “Dat ziet er misschien spectaculair uit, maar het is een logisch fenomeen. Het gaat om voedingsstoffen, maar ook om olie of vet dat het hout absorbeerde. Daarnaast zullen er houtcomponenten vrijkomen, in minder grote hoeveelheden naarmate je de lepel al langer gebruikt en vaker hebt gewassen.”

Is een oude houten lepel of spatel wel hygiënisch?

“Zolang de houten lepel uit je keuken niet in contact kwam met dingen die niet eetbaar zijn, is er geen risico voor de voedselveiligheid”, benadrukt de expert. “Microbiologisch gezien kan er niets gebeuren wanneer je de lepel ergens droog bewaart. Bacteriën kunnen wel eten van de voedselcomponenten, maar ze hebben water nodig om te overleven. Omdat het hout snel droogt, zijn ze kansloos.”

De kwaliteit van het hout speelt volgens de expert wel een rol in hoe snel het keukengerei verslijt, maar niet in hoe voedselveilig het is. “Alleen bij het toevoegen van synthetisch hars om houtvezels aan elkaar te lijmen, kan het mislopen. Sommige producenten in China laten de hars in eetgerei uit bamboe niet voldoende uitharden, waardoor bij het gebruik van dat eetgerei toxische moleculen vrijkomen. De Europese Unie hanteert daar strenge importregels voor, geen reden tot paniek dus.”

Quote Als je met je mes snijdt in een plankje uit naaldhout, zal je veel sneller een kras zien dan in een plankje uit beuk.

De beste houtsoort voor keukengerei is beuk. Dat is een veel zuiverdere houtsoort dan bijvoorbeeld naaldhout, dat rijk is aan hars. Daarnaast geldt: hoe poreuzer het hout, hoe meer het zal opnemen. Bij beukenhout zitten de houtvezels dicht op elkaar. Daardoor is beukenhout hard, zwaar en minder vatbaar voor de opname van bepaalde componenten. Als je met je mes snijdt in een plankje uit naaldhout, zal je veel sneller een kras zien dan in een plankje uit beuk. De kwaliteit is dus lager, waardoor het hout sneller zal verslijten, maar het blijft voedselveilig.”

Hoe maak je houten keukengerei best schoon?

“Het is perfect hygiënisch om na het gebruik de houten lepel even af te spoelen met koud water. Steek hout daarentegen vooral niet in de vaatwasser. Zo gaat je materiaal stuk. Het advies op sociale media om keukengerei uit hout even te koken, houdt helemaal geen steek. Hout kan daar niet tegen en gaat zo effectief kapot.”

Wanneer je houten plank, lepel of spatel er erg droog uitziet, een blekere kleur krijgt of begint te schilferen of barsten, kan je het beter inwrijven met olie. “Dat is een natuurlijke manier om hout te beschermen tegen uitdroging. Anders zullen houtvezels krimpen en barsten, en zo gaat je materiaal stuk. Hoe vaak je het hout moet inwrijven, hangt af van hoe vaak je het gebruikt.”

Feit of fabel: zijn houten lepels voedselveiliger dan lepels uit plastic of metaal? “Nee”, vertelt de expert. “Keukengerei uit hout, plastic of metaal is allemaal even voedselveilig. Iedereen kan trouwens de databank voor voedselveiligheid raadplegen. Dat systeem rapporteert problemen die gemeld worden aan de voedselagentschappen. De lidstaten van de Europese Unie controleren hiermee of bepaalde producten veilig zijn voor consumenten. Wie hout intikt, zal er alleen dat uit China geïmporteerd bamboehout met synthetisch hars vinden.”

