Hoe krijg je een mooie schuimkraag? En welke bieren hebben weinig calorieën? Stel al je vragen aan biersommelier Sofie Vanrafelghem

De koning van de apéro’s geeft enkele tips prijs en leert je drie zomerse cocktails maken. “Low alcohol gaat steeds meer boomen”

19 juli Ken jij het geheim voor perfect heldere ijsblokjes? Gedemineraliseerd water gebruiken. Deze en andere coole tips bundelt sommelier en bartender Hannes Desmedt in zijn boek ‘Apero Maison’. Met tientallen originele cocktailrecepten – van casual over feestelijk tot low en no alcohol – krijg jij thuis vast ook jouw cocktailskills on point. Wij geven alvast een voorsmaakje. Letterlijk, want je leert hoe je een zomerse punch, ananas-rum en porto-tonic maakt. Tsjing!