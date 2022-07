Hoe krijg je die perfecte ‘krak’ bij de crème brûlée? Chef tipt: “Laat de crème goed afkoelen voor je de suiker gaat branden”

Voor de smaak of puur functio­neel: waarom eten we ijs uit een hoorntje?

Een romig bolletje ijs op een hoorntje: het is een combinatie die op een zomerse dag niet meer weg te denken is. Maar waarom krijgen we zo’n krokant hoorntje aangeboden: is het puur voor de smaak of heeft het echt een functie? En hoe zit het met het dunne koekje dat we bij ijs in een potje krijgen? Culinair historicus Lizet Kruyff, Staf Janssens van het Ijsboerke, Jochen Neyens van ijszaak De Potter en Mathieu Verdin van Australian Ice leggen uit.

25 juli