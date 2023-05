Hoe krijg je de geur van de friteuse of gebakken zalm sneller uit je huis? Tante Kaat legt uit wat je wel en zéker niet moet doen

Frietjes bakken, spruitjes koken of een stuk vlees grillen op een gourmetstel: het zorgt voor lekker eten, maar ook voor intense eetgeuren in huis. Niemand loopt graag rond ruikend naar de friteuse van gisterenavond. Hoe krijg je vervelende eetgeuren snel uit je huis? Tante Kaat vertelt hoe je het op een goedkope én eenvoudige manier aanpakt.

Het kan vervelend zijn: je hebt heerlijk gekookt en alles opgeruimd, maar die vervelende vis- of vleesgeur blijft rondhangen in je huis. “Om te beginnen, is het belangrijk dat je dan je ramen eerst even openzet”, vertelt Tante Kaat. “Vergeet de verwarming daarbij niet uit te draaien. Energie is kostbaar en zeker in deze tijden. Vervolgens kan je ook de dampkap nog opzetten. Die neemt al wat van de vieze lucht weg. Heb je daarna nog altijd last van die vervelende geur? Dan bestaan er gelukkig handige huis-tuin-en-keukenmiddeltjes om het op te lossen.”

Oplossing 1: het product dat je altijd in huis hebt

“Een van mijn persoonlijke favorieten is azijn”, aldus tante Kaat. “Je hebt het altijd in huis, het is efficiënt en helemaal niet duur. Hoe het werkt? Je zet gewoon een pannetje met water en een goede scheut azijn onder de dampkap. Je zal merken dat de etensgeurtjes snel zullen verdwijnen. Heb je een gourmetstel gebruikt in de woonkamer en stinken je stoelen nog achteraf? Dan is het ook een optie om enkele handdoeken in azijn te drenken en over de stoelen te draperen. De vieze geur zal in de handdoeken kruipen.”

Door ergens gemalen koffie over te strooien, krijg je vervelende geuren snel weg. Tante Kaat

Oplossing 2: het zwarte goud

Na een uitgebreid etentje of diner raadt Tante Kaat dan weer koffie aan. “Het is een prima idee om potjes met gemalen koffiebonen te verspreiden in de kamer of om wat koffie te verwarmen. Je kan dit ook al voor het etentje doen. Zo voorkom je een vervelende geur. Deze efficiënte truc wordt zelfs in het vliegtuig gebruikt. Ik maakte ooit mee dat een passagier op mijn vlucht moest overgeven. De stewards ruimden het braaksel op, depten de plek schoon met wodka en strooiden er gemalen koffie over. De geur was onmiddellijk beter.”

Oplossing 3: kruiden

“Er zijn tal van kruiden die je kan verbranden en die een betere geur in je huis geven. Een goed voorbeeld is laurierblad. Het verbrandt wel niet zo heel makkelijk, dus je gebruikt best een beetje kaarsvet. Wees heel voorzichtig als je het aansteekt. Andere sterk ruikende kruiden zijn tijm, kruidnagel en rozemarijn. Die kan je in water koken en enkele minuten laten pruttelen. Een frisse geur gegarandeerd.”

Wat doe je beter niét?

“Ik ben geen fan van geurkaarsen”, aldus Tante Kaat. “Mensen kunnen ook allergisch zijn voor linalool, een geurstof die vaak in geurkaarsen zit. Dan kan je nog beter gewone kaarsen gebruiken om de geur te verdoezelen.” Ook van wasverzachter is Tante Kaat geen voorstander. “Je kan wasverzachter aan de kook brengen met wat water, maar dat is nogal nutteloos. Wasverzachter is een soort omhulsel voor stoffen. Het zal geen geuren doen verdwijnen in de lucht, alleen als het met het product in aanraking komt, zoals dus de kleren in de wasmachine. Hetzelfde probleem heb je met geurspuitbussen. Die verdoezelen meestal alleen de geur, maar nemen hem niet weg. Bovendien zijn spuitbussen niet zo milieuvriendelijk. Je probeert beter de natuurlijke middeltjes uit.”

