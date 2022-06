Hoe komt het dat we soms een ‘brainfreeze' ervaren als we ijs eten?

Als je soms een grote slok van een ijskoud drankje of een hap van een ijsje neemt en plots vooraan in je hoofd een stekende pijn ervaart, dan ben je zeker niet alleen. Dit fenomeen staat gekend als ijshoofdpijn, al hoor je ook vaak de Engelse term ‘brainfreeze’. Waar komt die barstende hoofdpijn plots vandaan? Wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het voor ons uit.

IJshoofdpijn, oftewel een iets toegankelijkere term voor ‘sphenopalatine ganglioneuralgia’, is een korte en intense pijn achter in het voorhoofd en de slapen die optreedt wanneer we te snel iets kouds eten of drinken. Voor sommige mensen is het zelfs voldoende om koude lucht in te ademen om er last van te krijgen. Anderen maken het dan weer nooit mee in hun leven. Een geluk bij een ongeluk? De pijn verdwijnt minstens even snel als dat hij verschijnt.

Hoe ontstaat die ijshoofdpijn?

We weten al heel veel over het ontstaan van zo’n ‘brainfreeze’, maar nog niet alles. “Wetenschappers hebben aangetoond dat zowel de bloedvaten in onze mond en keel alsook de nervus trigeminus betrokken zijn in het proces. Deze zenuw staat onder andere in voor gevoel in ons aangezicht”, aldus Martijn.

Wat juist de hoofdoorzaak is achter de ijshoofdpijn is nog niet zeker. “Sommige wetenschappers vermoeden dat het krimpen van de bloedvaten in ons gehemelte en onze keel de trigeminuszenuw aanzet om een pijnsignaal te sturen naar de voorkant van onze hersenen. Andere wetenschappers opperen dat het krimpen en vervolgens opnieuw uitzetten van deze bloedvaten zorgt voor een plotse stroom bloed richting de voorkant van onze hersenen. De toename in druk veroorzaakt dan de instant helse pijn.”

Trucje om er sneller vanaf te geraken

Meestal verdwijnt de pijn binnen de 15 seconden. Als dat niet snel genoeg is voor jou, kan je proberen de hoofdpijn in te korten door je warme duim of tong tegen je gehemelte te duwen. Je kan ook proberen de ijshoofdpijn te voorkomen door trager te eten.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.