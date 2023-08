Hoe komt het dat sommige kleuren van paprika’s verschillen van prijs? En waarom is dat niet in elke supermarkt het geval?

Paprika’s zijn gezond, veelzijdig én geven een kleurrijke toets aan ieder gerecht. Maar wie de paprika’s handmatig weegt in sommige supermarkten ziet vaak een prijsverschil tussen de groene, oranje, gele en rode op het prijsstickertje verschijnen. Hoe komt dat? Waarom betalen we niet in elke supermarkt evenveel voor één variant? Tom Vermeiren van Papriverm legt uit.

Ga je boodschappen doen, dan zal kiezen voor een huismerk, een product met biolabel of iets uit de verstoog voor een heel andere rekening zorgen wanneer je afrekent. Voor de populaire paprika is er onderling zelfs een verschil. De rode paprika’s lijken in de supermarkt doorgaans duurder dan de andere vaak voorkomende groene, gele of oranje varianten.

Van de veiling tot de supermarkt

Tom Vermeiren van Papriverm in Diest teelt zelf op duurzame wijze 2,5 hectare gele en 2,5 hectare rode paprika’s en weet alles over hun prijzen. “Onze paprika’s gaan niet naar de Belgische veilingen, maar rechtstreeks naar de groothandel. Daar zit een heel verkoopproces tussen. Maar uiteindelijk kijkt iedereen naar de veilingklanten.”

In België zijn er drie hoofdveilingdagen: op maandag, woensdag en vrijdag. Aan de hand van een veilingklok beslissen kopers met één duw op de knop wanneer ze paprika willen aankopen aan een bepaalde prijs. Hoe sneller je drukt, hoe meer je betaalt. Hoe langer je wacht, des te groter de kans dat je niets hebt. “Wij werken met dagprijzen, puur vraag en aanbod. Is er veel aanbod van een bepaalde kleur paprika, dan zakt de prijs. Is er weinig aanbod en veel vraag, dan stijgt de prijs.”

Hoe komt het dat de prijs verschilt per kleur?

De rode paprika is veruit het populairste ras. Elke kleur paprika heeft zijn eigen ras of hybride. Groene paprika’s hebben traag kleurende soorten. Om geen bontverkleuring of half-gekleurde paprika’s in de winkel te hebben, moet je ze beoordelen op andere zaken dan hun kleur zoals hardheid en vruchtsteeldikte. “Een groene paprika is eigenlijk een onrijpe variant van de gele, oranje of rode paprika’s, die veel trager verkleurt. Gele, rode en oranje paprika’s komen van verschillende planten. Groene paprikatelers plukken meer kilo’s per m². Dit geeft een lagere kostprijs per kg voor de teler.”

De zoete puntpapri­ka stijgt ieder jaar in populari­teit, daardoor krijg je ook weer prijzen gebaseerd op vraag en aanbod. Tom Vermeiren, Papriverm

Omdat het rijpingsproces veel korter is voor groene varianten, zijn ze dus goedkoper dan rode paprika’s. De gekleurde varianten doen het overigens ook goed vanwege hun veel zoetere smaak – het gevolg van de laatste stop te zijn in het rijpingsproces. Hierdoor zullen supermarkten er doorgaans een hoger prijskaartje aan vasthangen. “De zoete puntpaprika stijgt ook ieder jaar in populariteit”, vervolgt Tom. “Hier krijg je dus ook weer prijzen gebaseerd op vraag en aanbod.” Binnen die vrije markt geldt ook dat hoe populairder een product is, hoe duurder iets wordt. “Het hele jaar heb ik zelf minder geld gekregen voor mijn gele paprika’s. Recent is dat gedraaid. Nu ligt die weer 10 tot 20 procent hoger”, aldus Tom.

Volledig scherm Zoete puntpaprika's © Getty Images

Supermarkten kiezen zelf

Wie supermarkten vergelijkt, zal merken dat in sommige supermarkten de prijs van verschillende kleuren paprika’s wél dezelfde is. Hoe kan dat dan? “Supermarkten plakken daar een eigen prijs op. Prijzen veranderen niet van de ene dag op de andere. Supermarkten bewegen mee, maar aan een trager tempo”, vervolgt Tom. “Hun standaardprijs ligt gemiddeld wat hoger. In het voorjaar is dat bijna zonder marge. Vorig jaar was er weinig product, maar waren de prijzen goed. Supermarkten hielden rekening met de hogere betalingen voor gas en de gevolgen van Spanje dat met slecht weer te kampen had.”

Het goedkopere prijskaartje van ‘probleempaprika’s’

Het perfecte rijpings- en kweekproces valt niet altijd te garanderen. Bontgekleurde paprika’s met kromme vormen belanden ook al eens in de supermarkten. “Lidl koopt bijvoorbeeld partijen op die net niet voldoen aan de hoge consumenteneisen”, aldus Tom. “Wanneer we partijen hebben van iets mindere kwaliteit, kunnen zij logistiek snel schakelen. Op één dag liggen deze paprika’s in hun winkels die ’s avonds meestal zijn leeggekocht. Dat werkt, want wat net geen extra kwaliteit is blijft minder lang vers. Daardoor kan je ze aan een goedkopere prijs aanbieden.”

Voor de perfecte, zoetere rode paprika betaal je dus gemiddeld het meest. Kijk je echter gewoon naar de smaak en wat je ermee kan doen in je gerecht, heb je keuze te over in de supermarkten.

